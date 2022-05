Poliisi on todennut, ettei Nokian seurakunnan entistä talousjohtajaa Heli Pispaa ole syytä epäillä rikoksesta. Tutkintapyynnön teki seurakunnan kirkkoneuvosto.

Poliisi on todennut, että Nokian seurakunnan entistä talousjohtajaa Heli Pispaa ei ole syytä epäillä rikoksesta.

Pispaa epäiltiin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Poliisi toteaa 13. huhtikuuta 2022 antamassaan päätöksessä, että asiassa ei ole tapahtunut rikosta ja esitutkinta lopetetaan.

”Olen odottanut koko ajan juuri tällaista päätöstä, mutta tietenkin kulunut vuosi on ollut raskas, koska poliisitutkinta kesti niin kauan. Olen tiennyt toimineeni oikein, mutta ikävä julkisuus on tietenkin asia, jota ei voi pyyhkiä pois”, Heli Pispa kommentoi Aamulehdelle puhelimessa.

Juristipalveluista oli hyötyä

Nokian seurakunnan kirkkoneuvosto teki vuoden 2021 toukokuussa entisestä talousjohtajastaan Heli Pispasta tutkintapyynnön poliisille, koska epäili, oliko Pispa ostanut juristipalveluja seurakunnan laskuun puolustaakseen itseään.

Poliisin mukaan selvitykset osoittavat, että juristipalvelujen osto oli hankinta, jolla oli yleishyödyllistä vaikutusta koko seurakunnan omaisuuden ja sijoitusten hoitoon. Esitutkinnassa ei osoittautunut, että asianajotoimiston palveluja olisi nimenomaan ja pelkästään hankittu talousjohtaja Pispan henkilökohtaista juridista vastinetta varten.

Kirkkoneuvosto epäili Pispan ostaneen juristipalveluja puolustaakseen itseään, koska kirkkoneuvosto ei myöntänyt hänelle vastuuvapautta vuoden 2019 tilinpäätöksestä. Syynä tähän oli se, että kirkkoneuvosto epäili, oliko talousjohtaja hoitanut seurakunnan sijoitusomaisuutta asiallisella tavalla. Tilintarkastaja puolsi vastuuvapauden myöntämistä Pispalle.

Nokian seurakunnan entinen talousjohtaja Heli Pispa perustelee juristipalvelujen ostoa sillä, että oli selvitettävä, oliko kirkkoneuvoston päätös syntynyt lain mukaisessa järjestyksessä ja oliko päätös ja sen perustelut lainmukaisia, kun kirkkoneuvosto keväällä 2020 ei myöntänyt Pispalle vastuuvapautta edellisvuoden tilinpäätöksestä. Pispa kuvattuna heinäkuussa 2020.

Hintalappu 47 000 euroa

Aamulehti kertoi aiemmin, että kokonaisuudessaan Nokian seurakunta oli käyttänyt asianajopalveluihin viime vuonna syyskuun loppuun mennessä noin 85 000 euroa. Pispan tilaamia, kiistanalaisia juristipalveluja koskeva summa oli tästä noin 47 000 euroa.

Poliisi totesi esitutkinnassa, että toimeksianto on sisältänyt muutakin avustamista Nokian seurakunnalle kuin pelkästään kannanoton Heli Pispaan liittyvässä vastuuvapausasiassa. Siihen on sisältynyt muun muassa tilinpäätökseen ja kirkkoneuvoston päätöksen lainmukaisuuteen liittyvää selvittelyä sekä neuvontaa kokousteknisissä kysymyksissä.

Poliisi totesi esitutkinnassa, että seurakunnan tilintarkastusyhteisö KPMG oli suositellut taloudellisen asiantuntija-avun käyttöä. Nokian seurakunnan silloinen johtava pappi (kirkkoherra) Lauri Salminen oli ollut tietoinen juristipalvelujen ostamisesta ja hyväksynyt asianajotoimiston ja tilintarkastusyhteisön laskut.

”Ajojahti ja kiusaamistarkoitus”

Heli Pispa kirjoittaa sähköpostiviestissään Aamulehdelle katsovansa, että kirkkoneuvoston tekemän tutkintapyynnön taustalla olivat ajojahti ja kiusaamistarkoitus. ”Rikosilmoitus vaikuttaa olevan jatkumoa ajojahdille ja julkiselle mustamaalaamiselle.”

Hän sanoo uskovansa, että tutkintapyynnön taustalla oli muun muassa se, että hän oli muistuttanut kirkkoneuvoston jäseniä esteellisyyssäännöksistä ja julkisen organisaation velvollisuudesta noudattaa hankintalakia.

Pispa siteeraa viestissään esitutkinnassa antamaansa lausuntoa: ”Minua painostettiin laatimaan halutunlaisia päätösehdotuksia, muun muassa palkkaamaan työntekijä ilman julkista hakua ja tehtävänkuvauksen ja palkkauksen määrittelyä. Pidin kiinni siitä, että virkavastuulla toimivana esittelijänä minulla on oikeus ja velvollisuus laatia itsenäisesti esittelyt, ja valmistelun yhteydessä selvittää, että esitykset ovat lainmukaisia, seurakunnan ohjesääntöjen ja linjausten sekä seurakunnan edun mukaisia.”

Nokian kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Pihlajamaa perustelee rikosilmoitusta sanomalla, että oli kirkkoneuvoston velvollisuus panna asia tutkintaan, koska juristi niin neuvoi. ”Millä viisaudella ja valtuuksilla me asiasta päättäisimme?” Pihlajamaa kuvattuna kotonaan lokakuussa 2019.

”Niin neuvottiin”

Nokian kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirkko Pihlajamaa perustelee kirkkoneuvoston valtuuttamana tekemäänsä tutkintapyyntöä sillä, että kirkkoneuvoston palkkaama juristi näki sen olevan tarpeen ja kehotti tekemään sen. ”Mikä minä olen asiaa maallikkona arvioimaan? Jos lakimies sanoo näin, en ole se, joka sanoo, ettei niin ole. Kirkkoneuvoston velvollisuus oli panna asia tutkintaan, koska niin neuvottiin. Lakimiehellä oli vahvat perustelut kannalleen”, Pihlajamaa sanoo ja lisää:

”Asia on nyt tutkittu ja kaiken on nyt todettu olevan ok, joten ne ovat ok. Kyse oli vain siitä, oliko yksi suuri lasku perusteltu, tarpeellinen ja oikean kokoinen vai ei.”

Pihlajamaa sanoo pitävänsä asiattomana Pispan näkemystä siitä, että tutkintapyynnössä olisi ollut kyse kirkkoneuvoston halusta näpäyttää entistä talousjohtajaa. ”Olimme joistakin asioista eri mieltä, mutta kyllä tässä maailmassa pitää voida olla eri mieltä.”