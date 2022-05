Ota Nysse-matkojen lähimaksaminen haltuun – yksi syy selittää, miksi kuittia ei saa

Kesäkuussa tulee vuosi siitä, kun lähimaksu tuli mahdolliseksi Nyssen linja-autoissa. Lähimaksu toimii myös ratikassa.

Lähimaksamisessa on kolme vaihetta. Ensin valitaan lähimaksu, sitten vyöhykkeen ja viimeiseksi näytetään korttia laitteen sivulla olevalle lukijalle.

Aamulehti

Matkansa Tampereen seudun linja-autoissa ja Tampereen ratikassa voi maksaa nykyään myös lähimaksulla. Maksusta ei kuitenkaan saa kuittia, mikä on herättänyt ihmetystä.

Lain mukaan kuitti ei ole tarpeen, koska kuitinanto­velvollisuutta koskevaa lakia ei sovelleta automaatista tapahtuvaan myyntiin. On myös muita tilanteita, joissa kuittia ei tarvitse antaa, kuten jos kyse on arpajais­lainsäädännössä tarkoitetusta toiminnasta, markkina- ja torikaupasta ulkotiloissa, sähköisestä kaupankäynnistä tai maksutilanteesta, jossa ostaja voi maksaa itsenäisesti ilman elinkeinonharjoittajan läsnäoloa.

Kuitinantovelvollisuutta käteiskaupassa koskevan lain tavoitteena on vähentää harmaata taloutta. Laki tuli voimaan vuonna 2014. Paperinen kuitti ei ole välttämätön, vaan kuitin voi lähettää vaikkapa sähköpostiin.

Mitä? Näin lähimaksu toimii Paina lippulaitteen näytöltä lähimaksu-painiketta. Valitse matkasi vyöhykkeet. Oletuksena on sijaintisi sekä reitin seuraava vyöhyke. Valitse tarvittaessa lisää vyöhykkeitä. Käytä maksuvälineesi lippulaitteen vasemmassa lukijassa. Samalla kortilla voi maksaa vain yhden lipun. Kortti pitää vahvistaa joka kerta, kun nousee uuteen kulkuvälineeseen. Kortin vahvistaminen ei veloita tililtä ylimääräistä, vaan se tekee katevarauksen ja veloittaa lopulta oikean summan. Lipputarkastaja lukee tarvittaessa lähimaksuvälineestäsi tiedot laitteellaan. Tarkastajan laite ei tallenna mitään tietoja maksuvälineestäsi. Lähde: Nysse.fi.

Mobiililaite käy myös

Nysse-matkan voi maksaa pankki- tai luottokortilla, joka on varustettu lähimaksu­ominaisuudella. Myös mobiililaitteeseen liitetty lähimaksu­ominaisuus käy. Laitteessa on oltava sovellus, johon maksukortti on liitetty mobiilisovelluksella, esimerkiksi Apple Pay tai Google Pay.

Maksukortilla maksetuista ratikka- tai bussimatkoista voi tulostaa kuitin jälkikäteen verkosta, jonne kirjaudutaan maksukortin tiedoilla. Kun veloitus kirjautuu pankkitilille, sen päivämäärä ei välttämättä ole sama kuin matkustuspäivä.

Yksi matka maksaa 2,70–9,90 euroa. Edullisin hinta on kahden vyöhykkeen ja kallein kuuden vyöhykkeen matka.

Lähimaksussa on hintakatto 90 minuutin ja 24 tunnin sisällä tehdyille matkoille. Hinta lasketaan ja veloitetaan ensin 90 minuutin aikana tehtyjen matkojen perusteella. Tämän jälkeen veloitus siirtyy noudattamaan 24 tunnin hintakattoa.

90 minuutin hintakatto tarkoittaa siis sitä, että jos matkustaa useita matkoja A–B-vyöhykkeellä 1,5 tunnin aikana, ne maksavat yhteensä 2,70 euroa.

Lähimaksulla ei voi maksaa pelkkää yölisää.