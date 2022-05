Tässä ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen kolmen merkittävän johtajan viran hakijat – Joukossa tuttuja nimiä

Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtaja, konsernipalvelujohtaja sekä tukipalvelujohtaja valitaan kesäkuussa aluevaltuustossa.

Aamulehti

Hakuaika Pirkanmaan hyvinvointialueen kolmeen merkittävään johtajan virkaan on päättynyt ja hakijoiden nimet on julkistettu. Kyseessä on sosiaali- ja terveysjohtajan, konserni­palvelu­johtajan sekä tukipalvelu­johtajan virkojen täyttö.

Hakijaksi oli mahdollista ilmoittautua luovuttavien organisaatioiden siirtyvän henkilöstön keskuudesta ja hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiosta. Hakuaika päättyi maanantaina 9. toukokuuta. Johtajat valitaan kesäkuussa aluevaltuustossa.

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajan virkaa haki yhteensä kuusi henkilöä. Virkaa hakivat Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten, Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen, Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne, Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelujohtaja Maria Päivänen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand ja Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki.

Konsernipalvelujohtajan viran hakijoiksi ilmoittautui 10 hakijaa. Virkaa hakivat Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelukokonaisuuden johtaja Heli Hirvelä, Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen, Kangasalan sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin talouspäällikkö Susanna Lumio, Parkanon kaupungin terveys- ja hyvinvointijohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialueen HR valmistelukokonaisuuden johtaja Taina Niiranen, Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittämispäällikkö Tuukka Salkoaho, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand, Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelukokonaisuuden johtaja Riku Siren, Tampereen kaupungin kehittämisen, hallinnon ja asiakasohjauksen kehittämisjohtaja Anniina Tirronen ja Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki.

Tukipalvelujohtajan virkaan oli yksi hakija, Tampereen yliopistollisen sairaalan palvelukeskuksen johtaja Pekka Erola.

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajaksi valittiin toukokuun alussa Marina Erhola. Erhola otti johtajan viran vastaan Pirkanmaalla, vaikka hänet oltiin valittu samaan virkaan myös Päijät-Hämeessä.

Päivitys 10.5. klo 13.17 ja 13.28: Lisätty tietoja hakijoista