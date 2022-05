Kun tilanne Ukrainassa alkoi kiristyä, Liisa Brander-Keskinen otti yhteyttä tuttuihin marjanpoimijoihin – näin pyörii ”avustuskauppa” Kuhmoisissa

Ukrainalaiset tulivat tutuiksi Liisa Brander-Keskiselle jo paljon ennen sotaa. Nyt hän auttaa heitä parhaansa mukaan Kuhmoisissa.

Liisa Brander-Keskinen on järjestänyt tavarakeräyksiä ukrainalaisille Kuhmoisissa.

Aamulehti, Kuhmoinen

Kuhmoisten kirkonkylästä löytyy talo, joka houkuttelee koiranomistajia ja taiteen ystäviä. Talon yhden kokonaisen seinän peittää maalaus, jossa nuori nainen kahlaa vedessä, lumpeenlehtien seassa. Isossa kyltissä lukee koirakahvila Haukuttu.

Vierailija ei kuitenkaan näe kahvittelevia koiranomistajia eikä taidenäyttelyä, vaan toimintaterapeutti Liisa Brander-Keskisen, joka on koko kevään järjestänyt avustuksia ukrainalaisille.

Kiinteistössä on ollut alun perin Länsi-Päijänteen osuusliikkeen ruokakauppa. Sittemmin talossa pyöritettiin ravintolaa. Brander-Keskinen osti talon viitisen vuotta sitten. ”Tai paremminkin ostin yhden puisen ladon, mutta tämä kiinteistö tuli kaupanpäällisiksi. Täällä Kuhmoisissa sellainen on mahdollista”, hän naurahtaa.

Koirakahvilaakaan ei ole ollut olemassa, kyse on lähinnä huumorista.

Ukrainalaiset kuuluvat kuntaan

Brander-Keskinen on alun perin Helsingistä. Hän saapui 1980-luvulla Kuhmoisiin, jossa hänen miehellään oli maatila. ”Pidimme yhdessä tilaa lähes 30 vuotta. Nyt tilaa pyörittää poikamme Sampo Keskinen. Hän on keskittynyt puutarhavadelman ja mansikan viljelyyn.”

Kun selaa Brander-Keskisen Facebook -sivuja, niin useimmat päivitykset liittyvät Ukrainaan. Välillä on päivitetty uutisia viljelijän hädästä ja maatalouden kannattavuuskriisistä.

Ukrainalaiset ovat olleet hänelle sydämen asia jo kauan ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Työskenteleehän hänen poikansa puutarhassa kymmeniä ukrainalaisia vuosittain.

Aamulehti vieraili vuosi sitten Keskisen tilalla. Keskinen kertoi silloin, ettei hän ole saanut houkuteltua kotimaasta työntekijöitä kausitöihin. Niinpä tilalla on ollut ulkomaalaisia työntekijöitä vuosikaudet. Suurin osa heistä on Ukrainasta.

Keskinen kertoi vuosi sitten, että tilalle odotetaan 70 työntekijää. Osa oli jo saapunut Ukrainasta huhtikuun lopulla.

Kun tilanne Ukrainan ympärillä alkoi alkuvuodesta kiristyä, Keskiset ottivat yhteyttä tuttuihin marjanpoimijoihin. ”Se on meille kunnia-asia, että voimme tarjota heille katon pään alle”, Liisa Brander-Keskinen sanoo.

Hävikkiruokaa ja majoitusta

Tänä keväänä sota pani suunnitelmat uusiksi. Brander-Keskisen mukaan tilalla on nyt saatu ensimmäinen kymmenen työntekijän joukko töihin.

”Olemme pyrkineet auttamaan ukrainalaisia kaikki nämä vuodet, jotka he ovat olleet tilalla. Järjestämme majoituksen ja keräämme heille esimerkiksi hävikkiruokaa, jotta he voisivat viedä kotiin mahdollisimman suuren potin täällä ansaitsemastaan työstä.”

Kun alkuvuodesta alkoi näyttää siltä, että Ukrainan ”kattila” lämpenee kovaa vauhtia, Keskiset ottivat yhteyttä tuttuihin marjanpoimijoihin. ”Viestitimme heille, että jos tarvitsee lähteä maasta, niin tulkaa meille, mutta älkää jättäkö lapsia kotiin. Se on meille kunnia-asia, että voimme tarjota heille katon pään alle.”

Usein marjatiloilla työskentelevät vain perheen isä tai pariskunnat, kun taas lapset jäävät kotimaahan vaikkapa isovanhempien hoiviin.

Lapset pian koulunpenkille

Nyt Keskisen tilalla on töissä naisia ja lapsia. Vähän aikaa sitten he saivat muutaman miehen mukaan. ”Se on tärkeätä, että saadaan tunnelit muovitettua. Se vaatii enemmän voimaa,” Brander-Keskinen sanoo.

Kuhmoisissa on kahdeksan koulua käyvää ukrainalaislasta, kolme nuorta ja yksi alle kouluikäinen. ”On tärkeätä, että kouluikäiset lapset pääsevät mahdollisimman pian kouluun. Näin he saavat rytmiä arkeen ja alkavat oppia myös kieltä.”

Brander-Keskinen sekä kaksi muuta kuhmoislaista aktiivia aloittivat keräyksen heti, kun pakolaisia alkoi matkustaa Ukrainasta. Entisen kaupan tilat ovat täyttyneet lahjoituksista. Valtaosa on vaatteita, mutta löytyypä seasta myös keittiövälineitä ja monenlaista arkeen tarvittavaa esinettä.

”Saamme myös EU:n ruoka-apua. Sääntö on, ettei kenenkään pidä nähdä nälkää.”

Brander-Keskinen järjestelee vaatelaatikoita, kun ”avustuskaupan” ovi käy. Ukrainalainen äiti tyttäriensä kanssa hakee avainta läheiseen taloon, jossa he yöpyvät.

Kanssakäyminen on mutkatonta. Tässä pitäjässä ukrainalaiset eivät ole vain sodan jaloista lähteneitä pakolaisia, vaan paljon muutakin. He ovat olleet pitäjän kesäkaudessa mukana jo vuosikaudet, jotkut yli viisitoista vuotta.