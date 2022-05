Lakon vuoksi iso osa Taysin sairaalahuoltajista on nyt poissa töistä – näin se vaikuttaa arkeen sairaaloissa: ”Kun se ei toimi, se tuntuu kyllä”

Sairaalahuoltajien tehtäviin kuuluvat muun muassa ruoanjakelu potilaille ja huoneiden siivous potilaiden vaihtuessa.

Aamulehti

Kunta-alan käynnissä oleva lakko näkyy ja tuntuu myös Tampereen yliopistollisessa sairaalassa Taysissa. Iso osa sairaalahuoltajista on Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n jäseniä.

Sairaalahuoltajien tehtäviin kuuluvat muun muassa ruoanjakelu potilaille ja huoneiden siivous potilaiden vaihtuessa.

”Kun esimerkiksi vuodeosastoilla sairaalahuoltajat normaalisti jakavat potilasruoan, niin nyt sen tekee hoitohenkilöstö. Se teettää lisätyötä, mikä on hoitajien omasta työstä pois”, sanoo HR-johtaja Raija Ruoranen Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä.

Lue lisää: Kunta-alan lakko sulkee muun muassa Tampereen koulut, kirjastot ja suuren osan päiväkodeista – Näin käynnissä oleva lakko vaikuttaa kaupungin palveluihin

Mitä? Keitä lakko koskee? JHL:n lakko koskee niitä Taysin toimintoja, jotka ovat Tampereen kaupungin alueella eli Taysin Keskussairaalaa ja Hatanpään sairaalaa, Hallituskadulla keskustassa olevaa psykiatrian avohoitotoimintaa ja Tipotien toimintoja. Lakon ulkopuolella ovat Pitkäniemen, Valkeakosken ja Sastamalan sairaalat. Koko Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä työskentelee vajaat 500 sairaalahuoltajaa, joista lakko koskee nyt 320 työntekijää. Heistä alle puolet, 152, on saanut JHL:ltä luvan olla lakon aikana työssä.

Kierto hidastuu

Potilaskierto hidastuu, kun potilaspaikkoja ei saada puhdistettua seuraaville tulijoille. ”Se on tärkeää, että potilaita saadaan päivystyksestä vuodeosastoille ja eteenpäin jatkohoitoon, jotta voidaan ottaa uusia potilaita sisään.”

Lisäksi sairaalahuoltajia työskentelee potilaskuljetuksissa, joten lakon aikana potilassiirrot vaikeutuvat. ”Hatanpään vuodeosastoilla myös astioiden tiskaus ja huolto kuuluvat sairaalahuoltajille. Nyt lakon aikana hoitohenkilöstö on joutunut hoitamaan tämänkin tehtävän", Ruoranen kertoo.

Sairaalahuoltajien työ on keskeisessä roolissa sairaalan sujuvan toiminnan kannalta. ”Se työ ei saa suurta näkyvyyttä eikä pidä meteliä itsestään, mutta kaikki sujuu sutjakkaasti. Kun se ei toimi, se tuntuu kyllä.”

Lue lisää: Kunta-alan lakon kolmas päivä: Lakko hidastaa katujen siivousta, liikkeellä ei ole yhtään työkonetta – seuraamme lakon vaikutuksia

Päivystys turvataan

Ruoranen kertoo, että päivystys ja kiireellinen hoito ovat ensisijaisia ja niistä pystytään huolehtimaan. ”Sairaalahuoltajia on päivystyksessä, synnytyksessä, teho-osastolla ja leikkaustoiminnassa siltä osin, kun siellä tehdään päivystysluonteisia ja kiireellisiä leikkauksia. Kiireetöntä hoitoa sen sijaan on jouduttu jälleen kerran vähentämään.”

Vuodeosastoilla sairaalahuoltajia on saatu järjestettyä lähinnä iltavuoroihin, kun normaalisti työntekijöitä on myös aamuvuoroissa. Nyt aamuihin on riittänyt vain yksittäisiä tekijöitä. Myös avohoitopalveluista ja poliklinikoilta on jouduttu vähentämään sairaalahuoltajia.

Lue lisää: Alivaltiosihteeri: Ennenaikaista sanoa, milloin sovintoehdotus kunta-alan työriitaan voisi tulla

Välinehuolto erikseen

Taysissa sairaalahuoltajat eivät tee välinehuoltoa, vaan siihen on omat ammattilaisensa. ”Välinehuollossa on muidenkin järjestöjen kuin JHL:n edustajia, joten siihen lakko ei vaikuta niin paljon. Tilannetta helpottaa myös se, että kiireetöntä hoitoa on vähemmän.”

Välinehuolto kuitenkin tapahtuu Tampereella, joten kiireetöntä hoitoa on jouduttu rajoittamaan myös Taysin Valkeakosken sairaalassa.

Lakko jatkuu puoleen yöhön maanantaiyönä. Tiistaina palataan taas normaalisti töihin.