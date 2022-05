Pirkanmaan hyvinvointialueen uusi johtaja Marina Erhola on monessa liemessä keitetty – Hänen filosofiansa on selkeä: ”Vaikeiden asioiden piilottaminen ei johda mihinkään”

Marina Erhola on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja keuhkolääkäri. Joitakin vuosia sitten hän sairastui itse harvinaiseen keuhkosairauteen. ”Se voi olla vaikea tilanne hoitavalle lääkärille, kun potilas on itsekin alan ammattilainen. Mutta silloin kun on sairas, on todella ja potilas ja on antauduttava muiden hoidettavaksi.”