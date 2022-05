Metsäkauriita pomppii nyt paljon Tampereen ohitusteillä – Määrä on ollut kasvussa vuosikaudet: "Kun se tienpenkalta tulee, siinä ei ehdi kissaa sanoa"

Kuvassa poseeraava metsäkauris on pienikokoinen, lyhythäntäinen ja monenlaisiin elinympäristöihin sopeutunut hirvieläin. Valkohäntäpeura ja metsäkauris muistuttavat toisiaan. Eroja silti löytyy. Metsäkauriin häntä on pieni töpö, kun taas valkohäntäpeuralla on komea pulloharja. Tämä eläin kuvattiin huhtikuussa 2021.