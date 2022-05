Lempäälän uimahallin pääsuunnittelija on valittu – rakennustyöt alkavat ”lähikuukausina”

Luolasto, johon uimahallia on suunniteltu, siirtyi tämän vuoden maaliskuussa Ideaparkin ja kunnan yhteisen uimahalliyhtiön omistukseen.

Aamulehti

Lempäälän maanalaisen uimahallin pääsuunnittelijaksi on valittu oululainen arkkitehtitoimisto Arktes. Toimisto on suunnitellut aiemmin esimerkiksi Oulun Edenin 1980-luvun lopulla, Porin uimahallin ja Levi Span.

Rakennuttajakonsultiksi sekä hallin rakenne- ja akustiikkasuunnittelijaksi valittiin A-insinöörit. Uimahallin suunnittelu ja rakentaminen on tarkoitus hyödyntää allianssimaisia toimintatapoja, uimahalliyhtiön tiedotteessa todetaan.

Uimahalli on Lempäälän kunnan ja Ideaparkin yhteishanke. Vuonna 2009 valmistunut luolasto siirtyi tämän vuoden maaliskuussa Ideaparkilta sen ja kunnan omistaman uimahalliyhtiön omistukseen.

Rakennustöiden on määrä alkaa luolastossa ”lähikuukausien aikana”, tiedotteessa todetaan. Aiemmin on arvioitu, että luolastossa esirakennettaisiin tulevan kesän aikana, ja varsinaisen rakentamisen alkaisi lokakuussa. Uimahallin on määrä valmistua vuoden 2024 alkuun mennessä.

Halliin on tulossa 25-metrisen kuusirataisen kuntouintialtaan lisäksi kahluuallas, opetusallas, vesijuoksuallas, monitoimi-hyppyallas sekä kylmäallas ja hieronta-allas.