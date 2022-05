Kallioluolaan rakennetaan jätevedenpuhdistamoa, ja myös Sulkavuoren maanpäällisten rakennusten työt alkavat.

Tyhjä kallioluola Sulkavuoren uumenissa alkaa muuttua moderniksi jätevedenpuhdistamoksi. Samaan aikaan maan päälle aletaan rakentaa Keskuspuhdistamon rakennuksia. Louhintaurakoitsija Skanska Infra oy on luovuttanut Sulkavuoren työmaan Kreate oy:n ja Aki Hyrkkönen oy:n muodostamalle Työyhteenliittymä Sulkavuorelle. Skanska Infra jatkaa vielä töitä siirtoviemäritunneleissa.

Maan päällä hankkeen eteneminen näkyy nyt esimerkiksi torninosturin kohoamisena maisemaan. Maan alla on tehty uuden vaiheen valmistelutöitä, kuten turvajärjestelyihin ja valaistukseen liittyviä asioita. ”On siellä alettu jo betoniakin valaa ja betonirautaa on tuotu pelipaikalle. Käytännössä betonia valetaan nyt alkuun aika paljon”, kertoo Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Louhintaurakoitsija teki jo kallioluolaan esimerkiksi altaiden seiniä, ja nyt Työyhteenliittymä Sulkavuori jatkaa siitä. Lisäksi muut urakoitsijat valmistautuvat omiin urakoihinsa. ”He tekevät nyt hankintoja eli ostavat kone-, putkisto-, sähkö-, automaatio- ja LVI-urakoihinsa tavaraa”, Heinonen kuvailee.

Tampereen seudun keskuspuhdistamo oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen kertoo, että urakoitsijat joutuvat kamppailemaan saadakseen aikataulussa tavaraa työmaalle.

Ukrainan sota vaikeuttaa

Hankintojen tekemisessä riittää tällä hetkellä vaikeuskerrointa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sitä seuranneet pakotteet ovat vaikeuttaneet esimerkiksi teräksen saatavuutta ja nostaneet hintaa. Puhdistamotyömaalla tarvitaan monenlaista terästä ja isoja määriä. ”Esimerkiksi betonirautaa tarvitaan tässä vielä miljoonia kiloja”, Heinonen sanoo. Muidenkin raaka-aineiden, koneiden ja laitteiden sekä komponenttien saatavuudessa voi olla vaikeuksia ainakin lähiaikoina, mahdollisesti lähivuosinakin.

Heinonen kuvailee, että urakoitsijat joutuvat kamppailemaan saadakseen aikataulussa tavaraa työmaalle. Hän kiittelee, että urakoitsijat ovat tehneet tilanteessa hatunnoston arvoisia suorituksia.

Marraskuussa kerrottiin, että Keskuspuhdistamon kustannusarvio oli noussut 27,7 miljoonaa euroa 346 miljoonaan euroon. Omistajilta ei edellytetty lisärahoitusta, koska sellaiseen kustannustason nousuun oli jo aiemmin varauduttu. Heinonen sanoo, ettei tällä hetkellä ole uutta arviota kustannuksista, eikä sellaista joka päivä tehdäkään.

”Ei meillä tällä hetkellä ole syytä olettaa, että se olisi siitä sillä tavalla noussut, että täytyisi alkaa raportoida”, hän tiivistää.

Tällä hetkellä kustannukset kuitenkin nousevat. Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakoita kilpailutettaessa epävarmuus markkinoilla oli jo nähtävissä, joten tarjouspyyntöihin kirjattiin muun muassa indeksiehtoja raaka-aineiden hintakehityksen varalta. Siinä ajatuksena on, että epävakaan tilanteen vaikutuksia jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken.

Heinosen mukaan riskejä arvioidaan säännöllisesti ja ongelmia ratkotaan arjessa yhdessä urakoitsijoiden, rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa sitä mukaa, kun niitä syntyy. Jo nyt on nähty, että pitkän hankkeen aikana ehtii tapahtua paljon. Toisaalta pitkä hanke merkitsee myös sitä, ettei esimerkiksi kaikkia materiaaleja tarvitse ostaa juuri nyt. ”Täytyy toivoa, että markkinatilanne tästä selkiytyy.”

Keskuspuhdistamo Aikataulu lyhyesti 2018: Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa. 2022: Louhintaurakoista on siirrytty rakennus- ja tekniikkaurakoihin Sulkavuoressa, jossa rakennetaan sekä kalliotiloissa että maan päällä. Yhteensä 12,5 kilometrin siirtoviemäreistä lähes puolet on valmiina. Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen Viinikanlahdessa ja Raholassa alkaa. 2024: Hallintorakennus valmistuu Sulkavuoreen ensimmäisenä maanpäällisistä rakennuksista. Maan päälle rakennetaan siellä myös lieterakennus, biokaasulaitos sekä varavoima- ja muuntamorakennus. 2025: Syksyllä alkaa jätevesien käsittely puhdistamolla. 2026: Alkuvuodesta käyttöönottovaihe päättyy ja alkaa Keskuspuhdistamon varsinainen toimintavaihe.

Isoja kuljetuksia

Jos on markkinatilanne tuonut lisää vaikeuskerrointa, on sitä isossa ja monimutkaisessa hankkeessa ihan muutenkin. Keskuspuhdistamo kertoo tiedotteessa, että viisi urakoitsijaa on viime syksystä lähtien hionut työmaan yhteistä aikataulua ja töiden yhteensovittamista. Työmaalla työskentelee enimmillään noin 400 ihmistä, ja kalliotiloihin kuljetetaan monenlaisia rakennustarvikkeita sekä osin suurikokoisiakin koneita ja laitteita.

”Voi sanoa, että maanalainen tila on kuin labyrintti. Kun käytävillä tehdään rakennus- tai asennustöitä, ne ovat välillä poikki ja tarvitaan kiertoyhteyksiä”, Heinonen kuvailee. Kalliotiloissa ei myöskään mahdu juurikaan varastoimaan tavaraa.

Isoja kuljetettavia kalliotiloihin ovat muun muassa erilaiset säiliöt ja esimerkiksi kalkkisiilot, painavat koneet ja laitteet, kuten noin kuusi tonnia painavat tulopumput, sekä nostinlaitteet ja pitkät puomit.