Tunnetun aitoolaisen tilan ulkorakennus ja maastoa palaa Pälkäneellä – paikalle hälytetty 21 pelastuslaitoksen yksikköä

Pirkanmaan pelastuslaitos on saanut hälytyksen suuresta rakennuspalosta Pälkäneen Kajantilantanhuassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta kello 10.57.

Palon kohteena on Penttilän tilan vanha kuivurirakennus. Penttilän tilan isäntä Heikki Penttilä kertoo, että rakennus tuhoutuu täysin. ”Se on sinällään lähes arvoton rakennus, joka on ollut kylmänä 20 vuotta.”

Pelastuslaitos tiedotti kello 11.42, että kohteessa Pälkäneellä palaa ulkorakennus ja maastoa. Pelastuslaitos on paikalla ja sammutustoimet on aloitettu.

Tämä on päivittyvä uutinen.