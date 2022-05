Marina Erhola teki valintansa: ottaa vastaan Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan viran

Aluevaltuusto valitsi Marina Erholan hyvinvointialueen johtajaksi sekä Päijät-Hämeessä että Pirkanmaalla. Erhola valitsi Pirkanmaan.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajaksi maanantaina valittu Marina Erhola on päättänyt ottaa viran vastaan. Aloittamisen ajankohdasta neuvotellaan vielä, mutta Erhola kertoo, että alustava ajatus on se, että hän aloittaa Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajana elokuun alussa.

Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi Erholan hyvinvointialuejohtajaksi selvin luvuin, sillä heti ensimmäisellä äänestyskierroksella 79 valtuutetusta 47 asettui Erholan taakse. Tilanne oli poikkeuksellisen mielenkiintoinen, sillä Erhola oli valittu jo 25. huhtikuuta kotialueensa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vastaavaan virkaan.

Erhola ei ollut ottanut Päijät-Hämeen virkaa vastaan ennen kuin valinta Pirkanmaalla oli selvä. Kun valinta kohdistui täälläkin Erholaan, hän kertoi maanantai-iltana nukkuvansa yhden yön yli ennen ratkaisua siitä, kumman viran valitsee.

Tiistaina iltapäivällä hän kertoi päätöksensä: valinta on Pirkanmaa. Erhola kertoo, että valinta oli vaikea. ”Vaikea päätös sikäli, että olen viihtynyt täällä (Päijät-Hämeessä) hirveän hyvin. On haikeaakin lähteä. Yksi urani ammatillisesti vaikeimmista päätöksistä”, Erhola kuvaa.

Lue lisää: Pirkanmaan hyvinvointialue­johtajaksi valittu Marina Erhola ehdittiin jo valita samaan virkaan Päijät-Hämeessä – Ratkaisussaan hän aikoo noudattaa isän ohjetta

Hän sanoo, että valinnan Pirkanmaan hyväksi ratkaisi lopulta kokonaisuus. ”Se on ammatillisesti äärettömän mielenkiintoinen tehtävä ja sopii osaamisprofiiliini. Se on sitä mitä olen lähes koko urani tehnyt. Alue on myös houkutteleva ja vetovoimainen.”

Marina Erhola, 59, on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Lahdessa asuva Erhola on toiminut Päijät-Hämeen vt. hyvinvointialuejohtajana. Aiemmin hän on johtanut kolmea eri kuntayhtymää ja toiminut ylijohtajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Sen lisäksi kokemusta on karttunut kansainvälisissä tehtävissä, muuan muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijana.

Erholan valittua Pirkanmaan Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtajan virka avataan uudelleen hakuun.

Täydennys 3.5.2022 kello 14.34: Lisätty juttuun Erholan kommentit.