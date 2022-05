Päijät-Hämeen vt. hyvinvointialuejohtajana toimiva Erhola sai Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan vaalissa heti ensimmäisellä kierroksella 47 ääntä eli yli puolet annetuista äänistä.

Marina Erhola valittiin Pirkanmaan uudeksi hyvinvointialuejohtajaksi. Hänen on nyt ratkaistava, ottaako vastaan viran Pirkanmaan vai Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johdossa.

Aamulehti

Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina selkeällä äänimäärällä hyvinvointialuejohtajaksi Marina Erholan, 59.

Päijät-Hämeen vt. hyvinvointialuejohtajana toimiva Erhola sai heti ensimmäisellä kierroksella 47 ääntä eli yli puolet annetuista äänistä. Siten toista kierrosta ei tarvittu.

Muista ehdokkaista Kari Hakari sai 17 ääntä, Taru Kuosmanen 14 ääntä ja Oskari Auvinen yhden äänen.

Aluevaltuusto taputti hyvinvointialuejohtajan valinnan ratkettua. Valintaan tarvittiin lopulta vain yksi äänestyskierros, koska Marina Erhola sai yli puolet äänistä.

”Nukun yön yli”

Marina Erhola seurasi Pirkanmaan aluevaltuuston kokousta kotonaan Lahdessa miehensä kanssa, koska Päijät-Hämeen aluehallituksen kokousten takia ei päässyt Tampereelle seuraamaan valintaa. ”Tiesin, että minulla on poliittista luottamusta eli ei valinta ihan yllätyksenä tullut, mutta toki tuo, että se ensimmäisellä kierroksella meni ja tuolla äänimäärällä, kyllä se oli yllätys”, Erhola kertoo puhelimitse.

Valinta ensimmäisellä kierroksella ja 47 äänellä 79:stä merkitsee sitä, että hyvinvointialuejohtajalla on takanaan valtuuston vahva tuki. ”Olen kiitollinen, mutta samalla nöyrä sen edessä”, Erhola kuvaa.

Erhola ehdittiin jo aiemmin valita vastaavaan virkaan Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Kumman hän siis valitsee?

”Teen sillä lailla kuin isä aikoinaan opetti, että vaikeiden asioiden päälle pitää nukkua yksi yö. Sitten teen päätöksen”, Erhola vastaa.

Hän sanoo, että päätöksessä painaa kokonaisuus. Sekä Pirkanmaalla että Päijät-Hämeessä on vetovoimatekijöitä, mutta tilanteet ovat erilaiset. Pirkanmaata Erhola pitää ammatillisesti äärettömän mielenkiintoisena ja työtä uudistuksen eteen on vielä paljon tehtävänä, vaikka erittäin hyvää valmistelua on tehty jo pitkään.

Päijät-Hämeessä on Erholan mukaan ollut viime aikoina hyvä tehdä töitä, ja isoja ja vaikeita muutoksia on saatu vietyä eteenpäin. Päijäthämäläisenä ja siellä syntyneenä hän tuntee myös tietynlaista kutsumusta sinne.

Erhola kertoo, että on hän tosin vuosien varrella asunut Tampereellakin, ja valmistui keuhkolääkäriksi täältä. Lisäksi yksi hänen neljästä lapsestaan asuu Tampereella.

Erhola arvioi itse, että valinnassa painoi hänen johtamiskokemuksensa: yli 20 vuotta erilaisissa johtamistehtävissä. Hän on johtanut kolmea eri kuntayhtymää ja toiminut ylijohtajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Sen lisäksi kokemusta on karttunut kansainvälisissä tehtävissä, muuan muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijana.

”Olen tehnyt terveydenhuollon reformeja niin Suomessa kuin maailmalla ja profiloitunut koko urani muutosjohtamiseen. Ajattelen, että pitkä kokemus johtamisesta ja elämästä oli ehkä avuksi”, Erhola summaa.

Sote-muutosjohtaja Jaakko Herrala ikuisti historiallisen vaalin suorittamista aluevaltuustossa.

Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtajan suljetulla lippuäänestyksellä. Valintatilanne on erityisen jännittävä, sillä aluehallitus ei ollut tehnyt pohjaesitystä valittavasta henkilöstä, vaan esityksenä oli, että valtuusto suorittaa hyvinvointialuejohtajan vaalin. Myöskään valtuustoryhmät eivät olleet sopineet ryhmäpäätöksistä.

Valinta ei silti tuntunut käytäväpuheissa olleen mikään jättiyllätys, ja moni piti hyvänä sitä, että hyvinvointialuejohtaja sai vaativaan tehtäväänsä valtuustolta vankan tuen. ”Hän oli hyvä haastattelussa”, totesi Katariina Pylsy (kesk.) Erholasta.

Erholan pitkää johtamiskokemusta ja kokemusta kansainvälisistä tehtävistä pidettiin vakuuttavana. Hänen koettiin myös olevan samaan aikaan sekä pätevä että inhimillinen.

Mikäli kävisi niin, että Erhola ei ottaisi Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan virkaa vastaan, olisi vaali uusittava.