Pirkanmaan työttömyysluvut paranevat nyt kohisten – alle 20-vuotiaita revitään töihin: ”Se kertoo, että muillakin ikäluokilla menee hyvin”

Pirkanmaan työttömyysaste oli maaliskuussa maan kolmanneksi matalin, kertoo ely-keskuksen uusin työllisyyskatsaus. Asiantuntija uskoo hyvän kehityksen vain jatkuvan tänä vuonna.

Työvoiman tarve on kasvussa Pirkanmaalla. Finland Restaurants oy:n eli Finnrestan vuoropäällikkö Lauri Tokoi oli huhtikuun alussa tuuraamassa Tampereen messukeskuksen jäätelökioskilla ja palveli Anni Paavilaista ja Helena Tapolaa (oik.).

Aamulehti

Pirkanmaan työllisyystilanteessa on edelleen ilonaiheita. Työttömien työnhakijoiden määrä on pienentynyt Pirkanmaalla prosentuaalisesti vertailtuna selkeämmin kuin muualla Suomessa, kertovat Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) tuoreimmat tilastot. Työttömiä työnhakijoita oli Pirkanmaalla tämän vuoden maaliskuussa 8 439 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Heidän määränsä laski koko maassa, mutta Pirkanmaalla peräti 28,3 prosentilla.

Työttömyysaste Pirkanmaalla oli tämän vuoden maaliskuussa 8,5 prosenttia. Parempi työllisyysaste oli vain Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuussa koko Pirkanmaalla 21 341. Lomautettuja heistä oli noin 1 700. Määrä on samaa luokkaa kuin vuoden 2019 toukokuussa.

Näyttää siltä, että muutos myönteiseen suuntaan on vakiintunut, ennakointiasiantuntija Juha Salminen Pirkanmaan ely-keskuksesta arvioi.

”Väittäisin melkein, että toukokuussa [Pirkanmaalla] alitetaan 20 000 työttömän työnhakijan raja, jos nyt ei mitään yllättävää maailmanpoliittista tilannetta synny. Näkymät ovat aika hyvät siinä suhteessa”, sanoo Salminen.

Toukokuun luvut Pirkanmaan ely-keskus julkaisee kesäkuussa.

Salminen muistuttaa, että vuosina 2007–2008 ennen finanssikriisiä Pirkanmaalla oltiin alle 20 000 työttömän työnhakijan tasolla.

”Se oli hyvä taso jo. Silloin oli sama tilanne siinä mielessä, että työvoimasta oli merkittävää pulaa. Vähän sama juttu on tälläkin hetkellä”, ennakointiasiantuntija sanoo.

Koronapandemia toi piikin työttömyyslukuihin.

”On korjattu covid-19-kriisiä, joka vei porukkaa ulos. Nyt ehkä täytyy tehdä vähän enemmän töitä sen eteen, että saadaan sopivia henkilöitä yrityksiin”, Salminen arvioi.

Parikymppiset ovat puskurireserviä

Tilastojen perusteella Pirkanmaalla etenkin nuorten aikuisten ja hieman yli 50-vuotiaiden työllisyystilanne on kohentunut.

Vuoden 2022 maaliskuussa työttömänä oli Pirkanmaalla 367 alle 20-vuotiasta työnhakijaa. Ely-keskuksen mukaan luku on viimeksi ollut yhtä matala vuonna 2007.

”Alle 20-vuotiaiden [työttömien työnhakijoiden] todella matala määrä tarkoittaa, että työvoiman kysyntä on suurta. Sehän on aina sellainen puskurireservi sesonkien aikana. Kun heitä on nyt noin vähän työttömänä, se kertoo, että muillakin ikäluokilla menee hyvin.”

Esimerkiksi 50 vuotta täyttäneiden pirkanmaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä oli maaliskuussa laskenut vuositasolla vertailtuna runsaalla viidenneksellä. Yli 50-vuotiaiden tilanne näyttää Salmisen mukaan oikein valoisalta.

”He kiinnostavat työmarkkinoilla, vaikka puhutaan muuta. Työikäryhmänä 50–55-vuotiaat on yksi parhaita. Heillä on mahtava kokemus, mutta ei välttämättä pieniä lapsia kotona. Tämä on potentiaalinen, osaava ryhmä, joka tietää, mitä tekee.”

Pirkanmaalta hyviä signaaleja

Pirkanmaan avoimista työpaikoista valtaosa, 64 prosenttia, oli maaliskuussa Tampereella. Osittain tämä johtuu edelleen avoimina olevista kesätyöpaikoista. Salminen näkee Tampereen ja sen lähiympäristön Pirkanmaan työllisyyskehityksen valopilkkuna.

”Jos keskusalueella talous menee hyvin, reunoillakin menee kohtuullisen hyvin. Se kyllä näkyy kaikkialla, kuten siinä, että avoimien työpaikkojen määrä on keskittynyt tälle alueelle”, Salminen toteaa.

Uusia avoimia työpaikkoja Pirkanmaalla oli maaliskuussa 15 181. Määrällisesti kasvua oli vuositasolla yli 6 300 työpaikan verran.

”Tampereen seutukunnalla on kova pöhinä. Noususuunta on olemassa, eikä sille ole kattoa ihan hetkeen tulossakaan. Toivoisin, että saataisiin purettua työttömien massaa.”

Huonona uutisena ely-keskuksen tilastot näyttävät muun muassa, että niitä, jotka ovat olleet työttömänä yli kaksi vuotta, oli maaliskuussa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vaikeasti työllistyvien eli niin sanottujen rakennetyöttömien kohdalla miesten suhteellinen osuus on edelleen suuri, lähes 60 prosenttia.