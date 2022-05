Kaikki virkaan hakeneet 12 ehdokasta ovat edelleen mukana valinnassa. Aluevaltuuston puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) kuitenkin uskoo, että varsinainen kisa käydään kolmen kärkiehdokkaan välillä. Jokainen aluevaltuutettu voi äänestää omaa suosikkiaan.

Pirkanmaan aluevaltuusto tekee heti vapun jälkeen maanantaina tärkeän valinnan, kun edessä on hyvinvointialuejohtajan vaali.

Valintaryhmän seulan läpi loppusuoralle on edennyt kolme ehdokasta, jotka ovat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola, sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari ja Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen.

Kaikki virkaan hakeneet 12 ehdokasta ovat tosin periaatteessa edelleen mukana valinnassa. Aluevaltuuston puheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) kuitenkin uskoo, että varsinainen valinta käydään kolmen kärkiehdokkaan välillä.

Aluevaltuuston kokous pidetään maanantaina 2.5. kello 17 alkaen Tampereen kaupungin valtuustosalissa. Aamulehti näyttää kokouksen suorana lähetyksenä.

Salainen äänestys

Hyvinvointialuejohtajan vaali tapahtuu suljettuna lippuäänestyksenä, joka on salainen äänestystapa. Valitsijat eivät näytä äänestyslippunsa sisältöä kenellekään eikä heitä voida jälkikäteen tunnistaa. Kokouksen osallistujat saavat tietoonsa vain äänestyksen lopputuloksen.

”Vaaliprosessi menee niin, että ensimmäisellä kierroksella periaatteessa kaikki virkaan hakeneet ovat ehdolla. Jos heistä kukaan ei saa yli puolta annetuista äänistä, mennään toiselle kierrokselle, jossa ovat mukana kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Heistä eniten ääniä saanut tulee valituksi.”

Aluevaltuustossa on kaikkiaan 79 jäsentä, joten jos joku ehdokkaista saa vähintään 40 ääntä heti ensimmäisellä kierroksella, hän tulee suoraan valituksi.

Suppilon läpi

Lauri Lyly kuvaa hakuprosessia monivaiheiseksi suppiloksi, jonka perusteella kolme kärkiehdokasta on poimittu joukosta.

Pirkanmaan hyvinvointialuejohtajan virkaan oli kaikkiaan 12 hakijaa, joista kahdeksan haastateltiin. Aluehallitus perusti haastatteluja varten työryhmän, johon kuuluivat aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajistot sekä väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Jukka Alasentie. Aluehallituksen puheenjohtaja on Kari-Matti Hiltunen (kok.) ja varapuheenjohtajia Hanna Laine (sd.) ja Jouni Sirén (vas.). Aluevaltuuston puheenjohtajistoon kuuluvat Lauri Lylyn lisäksi varapuheenjohtajat Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ja Miko Bergbom (ps.).

Alkuhaastattelujen jälkeen neljä hakijaa lähetettiin soveltuvuustesteihin, joiden perusteella loppusuoralle eteni kolme finalistia Erhola, Hakari ja Kuosmanen. Neljäs testeihin osallistunut hakija oli Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, joka karsiutui tässä vaiheessa jatkosta. Henkilöarvioinnit ovat julkisuuslain perusteella salassa pidettäviä asiakirjoja, mutta aluevaltuuston jäsenillä on kokouspaikalla ennen kokouksen alkua mahdollisuus tutustua testien lopputuloksiin.

Valintaryhmän esittämät kolme kärkiehdokasta ovat esittäytyneet ensin aluehallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille 21. huhtikuuta sekä vielä erikseen aluevaltuustolle 27. huhtikuuta.

”Sellainen tuntuma on, että valitsijoilla on ollut hyvä mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin. Aluevaltuutetuilla oli puoli tuntia aikaa haastatella jokaista ehdokasta. Valtuustoryhmät olivat laatineet kysymykset, jotka käytiin kaikkien kanssa läpi”, Lyly kertoo.

Eri profiilit

Lyly ei halua veikata vaalin lopputulosta. Hänen mukaansa kaikki ehdokkaat ovat hyviä, mutta profiililtaan hieman erilaisia. ”Yksi painottaa strategiaa ja ihmisten johtamista, toinen muutoksen johtamista. En lähde ennustamaan yhtään. On jokaisen valtuutetun omassa harkinnassa, mitä haluaa painottaa. Katsotaan vaalitulos maanantaina, se on paljon mielenkiintoisempaa niin.”

Lylyn käsityksen mukaan edes valtuustoryhmät eivät tee omia valintojaan, vaan jokainen valtuutettu saa vapaasti valita johtajasuosikkinsa.

Kuosmanen on antanut näyttönsä Tampereen sote-palveluiden johtajana ja vetoaa todennäköisesti tamperelaisiin, joita on aluevaltuutetuista lähes puolet eli 39. Kari Hakari taas on sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkönä koordinoinut sote-uudistuksen toimeenpanoa, joten hyvinvointialuejohtajana hän pääsisi viemään projektin maaliin ja käytäntöön. Marina Erholalla puolestaan on vaikuttava ura soten johtotehtävissä ja Päijät-Hämeen aluevaltuusto on jo valinnut hänet hyvinvointialuejohtajaksi, mitä tehtävää hän hoitaa parhaillaan määräaikaisena. Erhola ei kuitenkaan ota paikkaa vastaan ennen kuin maan suurin hyvinvointialue Pirkanmaa on tehnyt valintansa.

Lylyn mukaan täytyy myös muistaa, että hyvinvointialuejohtajan alaisuuteen perustetaan neljä merkittävää johtajanvirkaa, jotka täytetään seuraavaksi. Kakkosketjuun kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtaja, pelastusjohtaja, tukipalvelujohtaja ja konsernipalvelujohtaja. ”Tämän kombon pitää olla monipuolinen. Sieltä tulee löytyä monenlaista taitoa ja osaamista. Kukaan yksi johtaja ei ole täydellinen, mutta näin saamme parhaan tuloksen aikaiseksi.”

Aluevaltuustolle esitetään, että hyvinvointialuejohtajan kokonaispalkka olisi enintään 17 500 euroa ja viran täytössä noudatettaisiin kuuden kuukauden koeaikaa.