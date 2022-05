Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Tiedätkö tämän nuohouksesta? Hoidettava vuosittain ja muistaminen asukkaan vastuulla, laiminlyönti voi vaikuttaa korvauksiin – Ministeriö: Määrä laskenut

Pelastuslain mukaan vakituisten asuntojen tulisijat on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Vuoden 2019 nuohousuudistuksen jälkeen kiinteistön omistajan on pitänyt itse muistaa tilata nuohooja kotiinsa ja mökilleen. Sisäministeriön selvityksen mukaan nuohoaminen on hieman vähentynyt ja nuohousvälit ovat joissain tapauksissa pidentyneet. Nuohouksen laiminlyönti voi vähentää vakuutuskorvauksia palovahingon sattuessa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Nuohooja Antti Saarilahden mukaan nuohoojilla on kiireisintä syksyllä ensimmäisten yökylmien koittaessa ja keväällä, kun lämmityskausi on ohi. Kesällä nuohoojia työllistävät kesämökkien nuohoukset. ”Parhaiten vapaita aikoja on tarjolla talvella.”

Aamulehti Petri Uusi-Äijö avaa omakotitalonsa oven nuohooja Antti Saarilahdelle Ylöjärven Asuntilassa. Talossa on varaava kivitakka, jolle Uusi-Äijö on tilannut vuotuisen nuohouksen. ”Viime vuonna nuohous jäi koronaepidemian vuoksi väliin, mutta muuten olen hoitanut sen säännöllisesti joka vuosi. Pidän sitä tärkeänä jo ihan vakuutusten vuoksi. Olen käyttänyt samaa nuohousyritystä jo vuosia, joten sieltä tulee aina tekstiviestillä muistutus asiasta,” Uusi-Äijö kertoo. Petri Uusi-Äijö tilasi nuohoojan kotiinsa, kun sai asiasta muistutuksen nuohousyritykseltä. Nuohooja Antti Saarilahden mukaan ennen nuohousuudistusta nuohooja saattoi laputtaa tietyn alueen postilaatikot ja kiertää sen talot läpi. Nyt mennään sinne, minne asiakas milloinkin haluaa. Se vie enemmän aikaa. Nuohooja Antti Saarilahti pyytää talon isäntää sulkemaan koneellisen ilmastoinnin ja kysyy, onko talossa sanomalehtiä lattian suojaksi. Hän sulkee takan ilmaräppänät ja avaa pellin, jotta nuohousharja pääsee kulkemaan hormia pitkin alas tulipesään asti. Sen jälkeen Saarilahti katoaa hetkeksi harjoineen talon katolle ja hormista alkaa kuulua kolinaa. Palattuaan takaisin sisälle Saarilahti puhdistaa vaijerimaisella harjalla savukanavat sekä imuroi pois noen ja tuhkat pesästä. Näin myös takkauunin veto ja lämmitysteho paranevat. ”Kyllä sieltä tavaraa tuli”, Saarilahti näyttää mustaa nokikasaa takan pesässä. Saarilahden havaintojen mukaan kotoilu ja korkea sähkön hinta ovat lisänneet tulisijojen käyttöä ja siten myös nuohouksen tarvetta. Nuohooja Antti Saarilahti puhdistaa ylöjärveläisen omakotitalon savupiipun hormin nuohousharjalla, jossa on kuula painona. Näin harja menee hormia pitkin alas tulipesään asti. Tulipas sieltä tavaraa! Koronaepidemian vuoksi tämän omakotitalon nuohous jäi viime vuonna tekemättä, mikä näkyy hormiin kertyneen noen määrässä. Nuohooja Antti Saarilahti puhdistaa vaijerimaisella harjalla savukanavat sekä imuroi pois noen ja tuhkat pesästä. Näin myös takkauunin veto ja lämmitysteho paranevat. Ehkäisee nokipaloja Pelastuslain mukaan vakituisten asuntojen tulisijat on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnolla riittää nuohous kolmen vuoden välein, jos mökki ei ole ympärivuotisessa käytössä. Säännöllinen nuohous on tärkeää paloturvallisuuden kannalta, sillä näin ehkäistään vaarallisia nokipaloja. ”Jos tulisijaa käytetään paljon, hormiin kertyy nokea, mikä lisää nokipalon vaaraa. Jos nokipalo syttyy, se palaa voimakkaasti ja voi jopa halkaista tiilipiipun hormin”, johtava palotarkastaja Aleksi Mertsalmi Pirkanmaan pelastuslaitokselta toteaa. Pelastustoimen tilastojen mukaan rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista noin 15 prosenttia liittyy tulisijoihin ja savuhormeihin. Tulisijojen ja savuhormien paloista nokipaloja on noin kolmasosa eli vuosittain keskimäärin kolmesataa. Tulisijojen ja hormien vaurioista aiheutuneita tulipaloja on vuosittain alle sata. Todistus talteen Nuohouksessa tulisija ja hormi puhdistetaan sekä tarkastetaan silmämääräisesti niiden kunto ja paloturvallisuus. Nuohooja antaa asiakkaalle nuohoustodistuksen, johon merkitään havaitut viat ja puutteet. Tulipalon vaaraa aiheuttavat vakavat viat ja puutteet nuohooja ilmoittaa myös pelastuslaitokselle. Vakuutusyhtiö Turvan korvausasiantuntija Ville Vesterinen kertoo, että nuohouksen laiminlyönnillä voi olla vaikutusta palovahingosta maksettaviin vakuutuskorvauksiin. Tilanteessa, jossa palo on lähtenyt savuhormista tai tulisijasta, vakuutusyhtiö haluaa yleensä nähdä nuohoustodistuksen. Jos asiakkaalla ei ole todistusta tallessa, niin se voidaan pyytää nuohoojalta jälkikäteen. ”Jos todistusta ei löydy tai lakisääteinen nuohous on tekemättä tai myöhässä ja sillä on syy-yhteys tapahtuneeseen vahinkoon, sillä voi olla vaikutusta vakuutuksesta maksettavan korvauksen määrään”, Vesterinen vastaa sähköpostitse. Vesterisen mukaan lähtökohtaisesti palovahinko kuitenkin on korvattava vakuutuksesta, eikä korvausta yleensä jätetä kokonaan maksamatta pelkän nuohouksen laiminlyönnin perusteella. Nuohous Hoidettava vuosittain Vakituisten asuntojen tulisijat on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Vapaa-ajan asunnolla riittää nuohous kolmen vuoden välein, mutta jos mökki on käytössä ympäri vuoden, nuohous pitää tehdä vuosittain. Käyttämätöntä tulisijaa ei tarvitse nuohota. Nuohous ja tarkastus ovat sen sijaan tarpeen, jos yli kolme vuotta seisonut tulisija aiotaan ottaa uudelleen käyttöön. Suomessa on yhteensä noin 1,27 miljoonaa nuohottavaa kiinteistöä, joista 74 prosenttia on asuinrakennuksia ja 25 prosenttia vapaa-ajan asuntoja. Nuohottavia tulisijoja on arvion mukaan noin 3,5 miljoonaa. Vuosittain nuohous tulisi tehdä hieman yli miljoonassa kiinteistössä. Lähteet: Pelastuslaki, Sisäministeriö Pitää itse tilata Kiinteistön omistajan pitää itse muistaa tilata nuohooja kotiinsa ja mökilleen. Aiemmin pelastuslaitokset huolehtivat nuohouksen järjestämisestä, mutta lainsäädäntö muuttui vuoden 2019 alussa, kun piirinuohousjärjestelmä päättyi ja ala vapautui kilpailuille. Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajalla tai haltijalla on velvollisuus huolehtia säännöllisestä nuohouksesta. Asukas on lähtökohtaisesti itse vastuussa siitä, että käytössä olevat tulisijat on nuohottu. Tämä koskee niin omakotitaloja ja rivitaloja kuin vapaa-ajan asuntoja ja puulämmitteisiä saunojakin. Osa taloyhtiöistä tilaa nuohouksen asukkaan puolesta, kun taas toisissa se on jokaisen omalla vastuulla. Nuohoojan voi vapaasti valita haluamastaan yrityksestä. Nuohousalan keskusliiton sivuille on listattu nuohousalan yrittäjiä alueittain. Nuohousta tilatessa kannattaa kysyä myös palvelun hinta, sillä nuohouksen hintasääntely päättyi vuonna 2019. Antti Saarilahden mukaan varsinkin ensimmäinen koronavuosi oli nuohoojille hankalaa aikaa, jolloin työt vähenivät selvästi. ”Moni perhe ei halunnut kotiinsa ketään ulko-puolista. Osa ikäihmisistä taas pyysi tulemaan kuten ennenkin, mutta itseä vähän arvelutti mennä heidän koteihinsa, kun kyse oli kuitenkin riskiryhmään kuuluvista ihmisistä.” Ei valvota Johtava palotarkastaja Aleksi Mertsalmi Pirkanmaan pelastuslaitokselta uskoo, että ihmiset pääsääntöisesti muistavat tämän lakisääteisen velvoitteen hoitaa. Nuohouksesta myös muistutetaan palotarkastuksen yhteydessä. Palotarkastus tosin hoidetaan nykyään itsearvioinnilla, joka tehdään vain viiden vuoden välein. Kyselylomake postitetaan kotiin ja siihen vastataan netissä tai paperilomakkeella. ”Kohteissa ei pääsääntöisesti fyysisesti käydä, paitsi jos sen lapun jättää palauttamatta.” Nuohouksen hoitamista ei valvota satunnaisia pistokokeita lukuun ottamatta, joten paljon jää asukkaan itsensä vastuulle. Osa nuohousliikkeistä tarjoaa vuosinuohousta, josta asiakas saa muistutuksen. Nuohoojat voivat myös markkinoida palveluitaan jättämällä postilaatikoihin mainoksia. Välit pidentyneet Sisäministeriö antoi joulukuussa 2021 eduskunnalle kirjallisen selvityksen nuohousuudistuksen toteutumisesta. Sen mukaan nuohousta koskevaan lainsäädäntöön ei nähdä muutostarvetta. Selvityksessä kuitenkin todetaan, että rakennusten nuohoaminen on arvioiden mukaan hieman vähentynyt ja nuohousvälit ovat joissain tapauksissa pidentyneet. Myös nuohousyritysten toiminnassa todettiin puutteita palvelujen markkinoinnissa ja hintojen ilmoittamisessa. Nuohouksen hinta on selvityksen mukaan ollut nousussa, mutta muutokset ovat olleet maltillisia ja hinnat ovat säilyneet kohtuullisena myös taajamien ulkopuolella ”Aika kova kilpailu näyttää olevan, mikä pitää hinnat kurissa. Pirkanmaalla pienempiä liikkeitä on yhdistynyt isomman toiminimen alle ja konsernissa on yhtenäiset taksat”, Mertsalmi toteaa. Nuohooja Antti Saarilahden työnantaja on Camini Pirkanmaa, joka on osa nuohous- ja ilmanvaihtoalaan erikoistunutta, valtakunnallista Camini-konsernia. Sen paikallinen edeltäjä oli Pirkanmaan Nuohouspalvelu ja konserniin liittyi hiljattain myös Näsijärven Nuohous. Camini-konsernin toimitusjohtaja Aki Kannusmäki kertoo, että perusnuohouksen hinta lähtee 58 eurosta, johon sisältyy yhden tulisijan ja hormin nuohous ja tarkastus. Kannusmäen mukaan hintakilpailuun on vaikea lähteä, koska hintataso on jo valmiiksi niin alhainen. Nuohouksen hintaan sisältyvät palkat kaikkine sivukuluineen. Myös polttoaineen hinnannousu näkyy, koska nuohoojat ajavat paljon kilometrejä. Vaijeriharja unohtui! Petri Uusi-Äijö kiiruhti pihalle tuomaan sisälle unohtuneen harjan ennen kuin nuohooja Antti Saarilahti ehti lähteä.