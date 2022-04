Osaa Pirkanmaasta koettelee parhaillaan tulvahuippu – ”Pellot ovat monin paikoin muuttuneet järviksi”

Pirkanmaan eteläosissa vedenpinta on ely-keskuksen mukaan pääosin kääntynyt jo laskuun.

Pirkanmaalla syntyy tänä keväänä laajoja tulvavahinkoja, varoittaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely).

Tulvahuippu ajoittuu toukokuun lopulle niillä alueilla, joilla on isoja järviä, mutta peltovaltaisilla seuduilla tilanne on todennäköisesti nyt pahimmillaan tai jo helpottumassa.

Pirkanmaan pohjois- ja itäosissa pienten järvien tulvahuippu osuu luultavasti tälle tai ensi viikolle. ”Etenkin Akaan, Urjalan, Punkalaitumen ja Sastamalan alueilla pellot ovat monin paikoin muuttuneet järviksi”, johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan elystä sanoo.

Tulvavedet ovat nousemassa tavanomaista korkeammalle, koska menneen talven lumikertymä oli niin suuri. Pirkanmaan eteläosissa lumet ovat pääosin sulaneet, ja esimerkiksi Akaan Jalantijärvellä vedenpinta on elyn mukaan kääntynyt jo laskuun. Sama tilanne on Punkalaitumenjoella.

Tulvavesi voi tyypillisesti vaurioittaa teitä sekä rantasaunoja ja mökkejä. Diar Isidin saamien tietojen mukaan vesi on uhannut ainakin joitain mökkejä. Tilanne on ollut hankala esimerkiksi Urjalan ja Akaan seudulla. Juupajoella joki on kerryttänyt jäätä, mikä on nostanut vedenkorkeuksia. ”Juupajoella on poistettu jäätä, ja se on auttanut”, Isid kertoo.

Näsijärvellä vedenpinnan nousu ajoittuu toukokuun puolelle

Järviin tehtiin talvella tilaa sulamisvesille säännöstelemällä niiden vedenkorkeutta. Näsijärvi, Pyhäjärvi, Vanajavesi, Kyrösjärvi sekä Rauta- ja Kulovesi ovat Pirkanmaan säännösteltävistä järvistä suurimpia. Näissä vesistöissä juoksutuksia on Isidin mukaan kasvatettu tällä viikolla. ”Kaikista menee isoja virtausmääriä, kun Kokemäenjokeen nyt mahtuu”, Isid sanoo.

Vielä äskettäin Kokemäenjoessa virtaavasta vedestä yli puolet oli muuta vettä kuin sitä, joka valuu siihen laskevista Pirkanmaan järvistä. Nyt Satakunnan ja Varsinais-Suomen puolella isoimmat tulvat ovat ohi ja suurin osa jokivedestä tulee Pirkanmaalta. ”Tilanne on Kokemäenjoessa kääntynyt: sivuvesiä on enää noin 100 kuutiota ja Pirkanmaan järvistä vettä tulee noin 450 kuutiota”, Isid vertaa.

Vedenpinnan nousu on jo koettu Pyhäjärvellä ja Vanajavedellä, vaikka se jatkuukin vielä toukokuussa. ”Näsijärvellä nousu on ollut vielä vähäistä. Se lähtee kunnolla nousemaan toukokuussa. Muroleenkoskesta puskee vettä vielä pitkälle kesään.”

Pirkanmaan alueella on voimassa varoitus kevättulvista ainakin vappuaattoon saakka. Varoituksen mukaan joet voivat tulvia pelloille ja metsäalueille. Lisäksi vesi saattaa esimerkiksi katkaista paikallisteitä tai aiheuttaa muita häiriöitä.