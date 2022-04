Ylöjärven Karhen koulussa tehty sisäilmatekninen kuntotutkimus paljasti rakennuksen kärsivän mittavista ongelmista. Kaupunginhallitus esittää, että vanha koulu puretaan ja sen paikalle rakennetaan uusi pikaisella aikataululla.

Ylöjärven kaupunginhallitus esittää Viljakkalassa sijaitsevan Karhen koulun purkamista ja uuden rakentamista nopealla aikataululla. Esityksen taustalla on rakennuksen huono kunto.

Tammikuussa valmistunut 123-sivuinen kuntotutkimusraportti paljasti, että erityisesti rakennuksen ylä- ja alapohjasta löytyi sellaisia epäpuhtauksia, joiden valossa rakennus on huonossa kunnossa, ja sen korjaaminen edellyttää laajaa peruskorjausta.

Asiaan on kevättalven ja kevään aikana pyritty löytämään ratkaisua. Ylöjärven kaupungin vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi kertoo, että ratkaisua on haettu viidestä eri vaihtoehdosta. Näitä ovat olleet esimerkiksi vanhan koulurakennuksen saneeraus sekä paikalle vuokrattava koulurakennus.

Nurmi sanoo, että todennäköistä kuitenkin on, että vanha koulu puretaan ja paikalle rakennetaan uusi.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan maanantaina ja äänesti uuden koulun rakentamisen puolesta äänin 8–3. Asiasta päätettäneen kaupunginvaltuustossa kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 9. toukokuuta.

Nopea aikataulu

Nurmi kertoo, että vaikka virallista päätöstä ei ole vielä tehty, asiaa on jo hahmoteltu. Suunnittelu- ja valmistelutyötä on hänen mukaansa tärkeää tehdä valmiiksi, sillä uuden koulun ja koulun liikuntasalin on tarkoitus olla valmiina syksyllä 2023.

Nurmi kertoo, että tällä hetkellä paikalle on suunniteltu rakennettavan nykyistä koulua muistuttava puurakenteinen koulu.

”Vaikka uusi koulu ei ole hirsirakenteinen, ei se tule ulkoasultaan juurikaan poikkeamaan nykyisestä. Vanhaa tyyliä haemme.”

Ehdotuksen mukaisen uudisrakennuksen pinta-ala on noin 750 neliötä. Kustannusarvio on hieman alle 2,5 miljoonaa euroa, ja se pitää sisällään nykyisen koulun purkamisen.

Jos valtuusto päättää uuden koulun rakentamisesta toukokuun toisella viikolla, kaupungin on tarkoitus käynnistää hankkeen kilpailutus lähes välittömästi.

Ensi lukuvuodeksi Karhen koulun oppilaat siirtyvät väistötiloihin. Nurmi kertoo, että kaupunki on jo tehnyt esivarauksen tiloista, jotka on tarkoitus sijoittaa nykyisen koulun tontille.

”Koulumatkaan ei siis ole vaikutusta, mutta valitettavasti ensi lukuvuonna oppilaat joutuvat kärvistelemään hieman vajavaisissa tiloissa, sillä esimerkiksi liikuntasalia ei ole käytettävissä, vaan osa liikuntatunneista tapahtuu muilla kouluilla.”

Karhen kyläkoulussa on vuosiluokkien 1–6 oppilaita hieman alle 50.