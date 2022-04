Tonttien myyntiehdot ja pohjahinnat julkaistaan huutokaupat.com-palvelussa, kun huutokauppa käynnistyy.

Nokian kaupunki luovuttaa lisää omarantaisia omakotitontteja Viinikanniemen uudelta asuinalueelta. 11 omakotitonttia myydään avoimella huutokaupalla huutokaupat.com-myyntikanavassa 3.–22. toukokuuta, kaupunki tiedottaa.

Toukokuussa huutokaupattavat Viinikanniemen tontit ovat omarantaisia ja niille voi rakentaa 20 kerrosneliömetrin rantasaunan.

Tonttien myyntiehdot ja pohjahinnat julkaistaan huutokaupat.com-palvelussa, kun huutokauppa käynnistyy.

”Myyntiin tulevien tonttien pinta-alat ovat noin 700–1 400 neliömetriä ja rakennusoikeus 210–320 neliömetriä tonttikoosta riippuen. Viinikanniemen omakotitontit ovat heti rakennettavissa, ja niille tulee rakentaa omakotitalo kolmen vuoden kuluessa tontin omistusoikeuden siirtymisestä”, kertoo maankäyttöinsinööri Teemu Valkolehto.

Viinikanniemen asuinalue on yhteensä kymmenen hehtaarin kokoinen ja siellä tulee asumaan noin 200 asukasta. Ensimmäiset omarantaiset tontit myytiin avoimella huutokaupalla 21. helmikuuta ja 20. maaliskuuta välisenä aikana.

Kunnallistekniikka on valmistunut Viinikanniemeen vuoden 2021 aikana ja kadut on asfaltoitu. Alueelle pääsee ajamaan autolla ja tontteihin on mahdollista tutustua itsenäisesti. Tontit merkitään maastoon kyltein ennen myynnin aloittamista. Lisäksi tonttien rajanurkat merkitään puupaaluilla.