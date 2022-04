Poliisi kirjasi tehovalvonnassa useita vaaratilanteita suojateillä – Tampereella ja ympärys­kunnissa autoilijoille jaettu jopa päiväsakkoja: ”Silloin on jo ollut tilanne, että jotain voi sattua”

Poliisin mukaan suojateillä tapahtuvia vaaratilanteita tapahtuu eniten ruuhkaisessa liikenteessä.

Sisä-Suomen poliisi jatkaa erityisesti suojatiesääntöjen valvontaa vappuun asti. Tavoitteena on lisätä kokonaisturvallisuutta suojatien käyttäjille ja muistuttaa ajoneuvojen kuljettajia heidän velvollisuuksistaan suojatiellä. Kalevan puistotien suojatie kuvattiin 11. elokuuta 2021.

Sisä-Suomen poliisi jakoi viime viikolla useita kirjallisia suoritteita autoilijoille suojatiesäännön valvontajaksolla Tampereella ja ympäryskunnissa. Komisario Tomi Koposen mukaan kirjallisiin suoritteiden joukossa on kirjallisia huomautuksia, liikennevirhemaksuja ja päiväsakkoja.

Päiväsakot kertovat, että valvonnassa on tullut ilmi myös vakavia tilanteita. ”Siinä kohtaa, kun kirjoitetaan päiväsakkoa, on kyse liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Silloin on jo ollut tilanne, että jotain voi sattua”, sanoo Koponen.

Päiväsakkoja voidaan kirjoittaa silloin, kun teko on aiheuttanut vaaraa jalankulkijalle tai polkupyöräilijälle, jota autoilijan pitää väistää. Eli esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, jossa jalankulkija on jo suojatiellä auton ajaessa suojatien yli.

Liikennevirhemaksuja annetaan vähäisemmissä rikkomuksissa, jotka eivät täytä liikenneturvallisuuden vaarantamisen merkistöä. Liikennevirhemaksu voidaan antaa esimerkiksi tilanteessa, jossa jalankulkija on lähestymässä vasta suojatietä, ja autoilija hiljaa liu’uttelee ohitse.

”Näissä on kuitenkin sellaisia paikalla tulkittavia juttuja. Täytyy katsoa, miltä se kokonaisuus näyttää. Kokonaisuus ratkaisee.”

Vaaratilanteita ruuhkissa

Suojateiden vaaratilanteita tapahtuu Koposen mukaan eniten ruuhkaisessa liikenteessä. ”Pitäisi periaatteessa pysähtyä, mutta hidastetaan kulkua ja hiljaa liu’utellaan ohitse.”

Tehovalvonnassa annettujen kirjallisten suoritteiden määrä ei yllätä. Koposen mukaan ne asiat, joita painotetaan tehovalvonnassa, nousevat aina enemmän esiin kuin jokapäiväisessä valvonnassa.

Koponen toivoo autoilijoille malttia ja keskittymistä omaan ajosuoritteeseen ja ympäristön tarkkailemiseen. ”Sillä päästään pitkälle.”