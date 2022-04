Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Marja Järvenpää ei ollut uskoa silmiään, kun kesken koiralenkin ylöjärveläisestä ojasta löytyi sianruhoja jätesäkeistä – ”On tullut useita ilmoituksia”

Ylöjärveltä on löytynyt kahdesta paikasta paloiksi leikattuja ja jätesäkkeihin sullottuja sianruhoja. Pirtevan ympäristöterveyteen on tullut ruhoista useita ilmoituksia. Ympäristöterveys­päällikkö arvelee, että siat on teurastettu omaan käyttöön ja teurasjätteestä on haluttu päästä eroon ilmaiseksi.

Taustalla näkyvät puroon hylätyt jätesäkit. Kun Aamulehti vieraili paikalla sunnuntaina, ruhoista nouseva haju oli jo melko voimakas. Ruhot lauantaina löytänyt Marja Järvenpää lenkkeilee paikalla usein Toni Rantalan ja Ykä-koiran kanssa.

Aamulehti Marja Järvenpää ei uskonut lauantaina silmiään, kun hän näki koiransa kanssa lenkillä ollessaan ojaan heitettyjä, osittain paloiteltuja sianruhoja junaradan varrella Ylöjärvellä. Ruhojen osat pilkistivät jätesäkeistä. ”Ykä ne löysi”, Järvenpää sanoo ja tarkoittaa belgianpaimenkoiraansa Ruutipussi Ykä Anteroa. Järvenpää oli kävelyllä kumppaninsa Toni Rantalan kanssa.