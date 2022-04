Taysissa on alkanut ”käsikirurginen kevät” – Klapikoneen käyttö aiheuttaa vakavia vammoja: ”Tämä on sesonkiaikaa”

Taysissa on tehty huhtikuun aikana jo lähemmäs kymmenen käsikirurgista operaatiota. Leikkausta vaativia vammoja syntyy useimmiten silloin, kun polttopuita tehdään klapikoneella eikä noudateta turvaohjeita.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) varma kevään merkki on ruuhkapiikki isoissa käsikirurgisissa operaatioissa. ”Nyt, kun kevät on kauniina ja ulkona paistaa aurinko, tämä on sesonkiaikaa käsikirurgialle”, sanoo Taysin käsikirurgian ylilääkäri Olli Leppänen.

Suomalaiset ryhtyvät keväisin tekemään polttopuita seuraavaa talvea varten, mikä näkyy joka vuosi ruuhkapiikkinä Taysin käsikirurgian päivystyksessä. Tänä vuonna huhtikuun aikana Taysissa on tehty jo lähemmäs kymmenen vaativaa leikkausta vaikean käsivamman vuoksi. ”Viimeiset pari viikkoa ovat olleet aika kiireisiä.”

Leppäsen mukaan lähes 80 prosenttia klapikonevammoista sattuu huhti–toukokuun aikana.

”Jos säätiedotuksessa puhutaan termisestä keväästä ja muusta tällaisesta, täällä sairaalassa puhutaan käsikirurgisesta keväästä, kun nämä isot käsileikkaukset alkavat pyöriä.”

Vuoden 2020 keväällä Taysin käsikirurgisella osastolla nähtiin Leppäsen mukaan poikkeuksellinen ruuhkapiikki, sillä operaatioiden määrän nousu tapahtui niin äkillisesti heti sen jälkeen, kun koronarajoitukset alkoivat. ”Ihmisillä ei ollut enää niin paljoa vaihtoehtoja vapaa-ajalla vietolle, joten moni käytti tilaisuuden hyväkseen ja ryhtyi klapien tekemiseen.”

Mikä? Käsikirurgia Taysissa on valtakunnallisesti keskitetty käsikirurginen päivystys. Se tarkoittaa, että Tays vastaa yli puolen Suomen käsikirurgisesta päivystystoiminnasta. Taysissa tutkitaan ja hoidetaan käden ja yläraajan sairauksia ja vammoja, jotka vaativat leikkausta. Tays vastaa muun muassa vaikeiden käsivammojen, kuten raajan tai sen osan irtoamisia. Lähde: Tays

Irronneita sormia

Käsikirurgisia toimenpiteitä vaativia vammoja syntyy useimmiten silloin, kun polttopuita tehdään klapikoneella eikä noudateta turvaohjeita. Tyypillinen vamma on esimerkiksi irronnut sormi.

Vaaratilanteet syntyvät silloin, kun laitetta käyttää useampi ihminen samaan aikaan. Toinen ikään kuin lataa puuta paikalleen ja toinen laukaisee laitteen. Monet myös lukitsevat kahvoja esimerkiksi teippaamalla. ”Koneissa on usein hyvät turvamekanismit eli jos konetta käyttää turvaohjeiden mukaisesti, vammaa ei pitäisi pystyä sattumaan.”

Käsikirurgisessa operaatiossa irronneita raajoja yritetään istuttaa takaisin. ”Verisuonet täytyy saada toimiviksi, jotta veri pääsee kiertämään, ja sormi säilyy elossa. Hermot täytyy saada toimimaan, jotta sormesta tulee jälleen tunteva.”

”Kriittisin asia on verisuonten yhdistäminen. Verisuonet ovat millimetrin paksuisia halkaisijaltaan, ja leikkaukset tehdään hyväksikäyttäen leikkausmikroskooppia. Leikkaukset kestävät useita tunteja. Jos vamma sattuu päivällä, sitä leikataan lähestulkoon koko yö.”

Lapsia loukkaantuu

Vaikka irronnut raaja onnistuttaisiin pelastamaan, käsi ei koskaan palaudu täysin ennalleen. Leppäsen mukaan vammat aiheuttavat paljon työkyvyttömyyttä ja muutakin toimintakyvyn laskua. ”Parhaassa tapauksessa voidaan ylläpitää potilaan työkyky palauttamalla sormia jälleen toimintakykyisiksi, mutta usein käy niin, että potilas joutuu vaihtamaan ammattia.”

Pahinta, mitä käsikirurgisella osastolla nähdään, on Leppäsen mukaan sellaiset tapaukset, joissa lapsi on loukannut kätensä laitteita käyttäessä.

”Lasten ei tulisi olla tekemisissä tällaisten moottoroitujen laitteiden kanssa. Sitä ei haluta kyllä nähdä. Niitäkin meille valitettavasti tulee silloin tällöin.”