Aamulehden lukija kirjoitti Taysin ensihoitajien halveksuneen nuorta potilasta – nyt ensihoidon ylilääkäri kertoo, mitä hoitoon tyytymätön voi tehdä

Aamulehden lukija kertoi mielipidekirjoituksessaan alaikäisen lapsensa saaneen ensihoidolta Pirkanmaalla osakseen halveksuntaa ja huonoa kohtelua. Ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu ei voi kommentoida tapausta, mutta kertoo, mitä hoitoon tyytymätön potilas voi tehdä.

Aamulehti julkaisi keskiviikkona 20. huhtikuuta mielipidekirjoituksen, jossa pettynyt äiti kertoi alaikäisen tyttärensä saaneen ensihoidolta Pirkanmaalla osakseen epäreilua kohtelua ja halveksuntaa. Kirjoitus julkaistiin poikkeuksellisesti nimimerkillä asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Äidin mukaan tytär oli mennyt tajuttomaksi bussissa palatessaan tanssitreeneistä kotiin. Bussissa ollut matkustaja oli soittanut tytölle ambulanssin. Ensihoito siirsi tyttären ambulanssiin, jossa tytär oli hetken kuluttua herännyt ja osannut kertoa, kuka hän on ja mistä oireissa on kyse. Äiti kertoo tyttären sairastavan tautia, johon kuuluvat tajuttomuuskohtaukset.

Äidin mukaan ensihoitohenkilöstö alkoi kyseenalaistaa ja vähätellä tytön oireita. Äiti kertoo tytön saaneen seuraavia kommentteja ensihoidolta: ”Lopeta tämmöinen pelleily! Täällä on oikeasti sairaita ihmisiä” ja ”kun nähtiin sun käsi, pystyttiin jo arvaamaan mimmoinen tapaus.”

Äiti kertoo, että hänen tyttärensä on Taysin Nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakas ja tytön kädessä on useita eri ikäisiä tikattuja viiltohaavoja.

”Tyttäreni kohtelu oli todella asiatonta ongelmien kanssa taistelevalle nuorelle. Tajuttomuuskohtaukset ovat tytölle jo itsessään hyvin ennakoimattomia ja pelottavia. Oireiden hillitsemiseksi on tehty vahvalla ammattitaidolla ja laajalla rintamalla töitä vuosia, ja tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan. Aina ei alan ammattiosaamista kuitenkaan löydy”, äiti kertoo.

Äidin mukaan ensihoitajat veivät tytön Acutaan, eivätkä kotiin, kuten yleensä vastaavissa tilanteissa on äidin mukaan aikaisemmin toimittu. ”Meillä ensihoitohenkilöstön aikaansaaman epäreilun, loukkaavan ja ahdistavan kokemuksen kanssa tehdään töitä pitkään, ennen kuin tästä päästään eteenpäin”, äiti kiteyttää.

Näin ensihoito vastaa

Taysin ensihoidon ylilääkäri Sanna Hoppu kertoo, ettei ensihoito voi kommentoida potilastapauksia julkisesti. Hoppu kuitenkin kertoo, kuinka ensihoito toimii ja mitä hoitoon tyytymätön potilas voi tehdä.

Kuinka ensihoito toimii?

”Ensihoitajat saavat tehtävähälytyksen hätäkeskuslaitokselta. Ensihoitajat menevät hälytyksen saatuaan tapahtumapaikalle, jossa hoitajat tutkivat ja haastattelevat potilaat. Hoidontarpeen arvioinnin jälkeen hoitajat voivat konsultoida lääkäriä. Sitten tehdään päätös, onko tarvetta viedä potilas terveyskeskukseen, Acutaan tai esimerkiksi lastentautien päivystykseen.”

”Ensihoito toimii pitkälti hoitoonohjaus-ohjeiden ja vakiintuneiden hoitokäytäntöjen perusteella, jotka on sovittu yhdessä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri alojen kanssa.”

Miten tyytymätön potilas voi edetä?

”Jos omaiset ovat huolissaan tai tyytymättömiä potilastilanteen hoitoon, he voivat tehdä silloin muistutuksen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskukseen esimerkiksi potilasasiamiehen kautta. Asiaa voidaan käsitellä myös aluehallintoviraston tai Valviran kanssa, jos on syntynyt epäilys hoitovirheestä. Ehkä helpoin tapa on kuitenkin tehdä potilasmuistutus, jolloin sitten ensihoitokeskuksesta käsin tutkitaan tapahtunut ja vastataan potilaalle ja omaisille, miksi on toimittu, kuten on. Samalla selvitetään, että ovatko ensihoitajat toimineet kuten kuuluu, ja mikäli on aihetta korjata toimintaa, sekin tehdään.”