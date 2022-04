Taysin palvelut palaamassa vaiheittain normaalitasolle – Johtajaylilääkäri: ”Osastojen avaamista jatketaan, osittain saatiin peruttua perumiset”

Lakon aikana suljettuja osastoja on avattu eri puolilla sairaanhoitopiiriä. Taysin mukaan puhelinpalveluissa voi olla lähipäivinä ruuhkaa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin palvelut palaavat poikkeustilanteen jäljiltä vaiheittain normaalitasolle. Ensimmäiseksi Tays keskittyy erityisesti päivystykseen ja kiireelliseen hoitoon.

Hoitajaliitot Tehy ja Super ilmoittivat tiistaina peruvansa suunnitellun hoitajalakkonsa, joka olisi alkanut keskiviikkona. Liittojen mukaan hallitukset kokoontuivat tiistaina toteamaan, että tilanne edellyttää järeämpiä työtaistelutoimia, koska lakko on murrettu perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd.) johdolla valmistellun hoitajien pakkotyölain seurauksena.

Järjestöjen hallinnot kokoontuvat lähipäivinä päättämään kokonaan uusista työtaistelutoimista. Lisäksi Tehy ja Super julistivat koko kunta-alalle hoitajien työehto­sopimuksia koskevan ylityö- ja vuoronvaihto­kiellon toistaiseksi keskiviikkoaamusta alkaen.

Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sandin mukaan keskiviikkopäivä on lähtenyt käyntiin hyvin. Lakon aikana suljettuja osastoja on alettu avata samoin kuin suljettavaksi aiottuja osastoja.

”Esimerkiksi vuodeosastoja on avattu eri puolella. Lisäksi Valkeakoskella eilen iltapäivällä oltiin sulkemassa psykiatrista osastoa, kunnes illalla tuli tieto lakon peruuntumisesta. Käänsimme tilanteen toisin päin, ja osasto on nyt auki. Samanlaisia toimia on tehty esimerkiksi Kissanmaalla kantatalossa. Osastojen avaamista jatketaan tänään”, Sand sanoo keskiviikkona.

Taysin toiminnan normalisoimisessa keskitytään ensimmäiseksi erityisesti päivystykseen ja kiireelliseen hoitoon. Ensiapu Acutan edustalla kuvattiin 1. huhtikuuta.

Puhelinpalveluissa voi olla ruuhkaa

Sandin mukaan tilanne on normalisoitumassa vaiheittain myös poliklinikkakäyntien osalta. ”Osan potilaista poliklinikkakäyntejä ehdittiin tiistaina perua, osittain illan aikana saatiin peruttua perumiset ja kutsuttua takaisin tälle päivälle.”

Tays tiedottikin keskiviikkona aamulla, että jos Taysin vastaanottoaika on peruttu, asiakkaalle lähetetään uusi aika. Lisäksi on kerrottu, että puhelinpalveluissa voi olla lähipäivinä ruuhkaa ja että Taysin Valkeakosken-päivystys on auki keskiviikkona kahdeksaan ja torstaista lähtien ympäri vuorokauden. Päivystysapu toimii jälleen normaalisti, mutta Taysin korona­neuvonta­puhelin on toistaiseksi suljettu.

Taysin Valkeakosken-päivystys on torstaista eteenpäin auki ympäri vuorokauden ja keskiviikkona aamukahdeksasta iltakahdeksaan. Päivystyksen pääsisäänkäynnin luona kuvattiin 7. huhtikuuta.

Tunnelmat vaihtelevat

Juhani Sandin mukaan tunnelmat vaihtelevat yksiköittäin. Väki on työpaikalla sairauspoissaoloja lukuun ottamatta.

”Tietysti eri yksiköissä on eri tilanteita. Jonkin verran on sairauspoissaoloja, ja vuoronvaihtokielto sekä ylityökielto osaltaan vaikeuttavat toimintoja. Positiivinen asia on kuitenkin, että lakko peruuntui, jotta päästään ainakin tässä kohtaa hoitamaan potilaita.”