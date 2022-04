Kangasalalaisen taloyhtiön lämmityskustannukset nousivat pilviin – oikea-aikainen ratkaisu tuo nyt yksittäiselle osakkaalle satojen eurojen kuukausittaisen säästön

Kangasalla sijaitsevan rivitaloyhtiön lämmityskulut nousivat vuodenvaihteessa pilviin. Kun yksittäisen asunnon lämmityskustannukset lähentelivät 600 euroa, päätös maalämpöön siirtymisestä tehtiin pikavauhtia.

Viime vuonna merkittävästi noussut kaasun hinta on nostanut taloyhtiöiden lämmitys­kustannukset ennätyskorkealle. Esimerkiksi Kangasalan Liutussa sijaitsevassa 14 asunnon taloyhtiössä lämmitys­kustannuksen olivat tämän vuoden tammikuussa 8 260 euroa eli noin 590 euroa asuntoa kohden.

Asunto-osakeyhtiö Vatialan Varsankellon taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Olli Asp kertoi Aamulehdelle helmikuun alussa, että huomattavan hinnannousun myötä taloyhtiössä on alettu miettiä lämmitysmuodon vaihtamista.

Nyt Asp kertoo, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vauhdittanut päätöstä entisestään. ”Olimme edistäneet asiaa jo aikaisemmin, mutta kun näimme, mihin maailmantilanne on etenemässä, laittoi se asioita vielä ripeämmin liikkeelle.”

Taloyhtiö päätti maalämpöön siirtymisestä maaliskuun lopussa. Asp kertoo, että tätä edelsi suuntaa antava osakaskokous, jossa haettiin näkemystä asialle.

Maalämmön asentaminen alkanee loppukesästä. Taloyhtiö halusi kuitenkin puuttua kaasulaskuun jo aikaisemmin. Asp sanoo, että lämmitys­laskua leikattiin kokonaisuudessaan noin tuhannella eurolla kuukaudessa, kun taloyhtiö siirtyi polttamaan öljyä huhtikuun alussa.

Nopeasti maksettu

Taloyhtiössä ollaan huojentuneita siitä, että päätös maalämpöön siirtymisestä tehtiin jo keväällä, sillä energian hinnannousu on näkynyt suoraan maalämpöön siirtymisen suosiossa.

Asp sanoo, että onni oli, että taloyhtiö oli asian kanssa ripeästi liikkeellä, sillä nyt markkina on niin kuumentunut, että toimittajaa olisi vaikeaa löytää niin, että maalämpöön siirtyminen olisi mahdollista ennen ensi talvea.

Maalämpöön siirtyminen kustantaa taloyhtiölle noin 200 000 euroa eli yhden huoneiston kustannus maalämpö­järjestelmästä on noin 14 000 euroa. Asp sanoo, että vaikka kokonaisuudessaan puhutaan merkittävästä investoinnista, se on nopeasti maksettu.

”Tämä on erittäin järkevä ratkaisu. Sen lisäksi, että kaasun hinta on heilahdusherkkä, saattaa se myös jäädä pysyvästi näin korkealle. Kun asiaa katsoo tästä näkökulmasta, on takaisinmaksuaika maalämmölle on loppujen lopuksi aika lyhyt.”

Asp sanoo, että arvion mukaan maalämpö laskee yksittäisen asunnon lämmitys­kustannuksen noin 80–100 euroon kuukaudessa.

”Ero on huomattava. Onneksi teimme liikkeet nopeasti, sillä näillä hinnoilla ja tässä maailmantilanteessa emme olisi uskaltaneet jäädä odottamaan sitä, mihin kaasun tai öljyn hinta ensi talvena asettuu.”