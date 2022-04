Näsijärven pintaa on nyt laskettu reilusti tulvien välttämiseksi – pahimmalta voidaan kuitenkin välttyä: ”Jos on vene alhaalla, voi olla ongelmia”

Tulvahuippu saavutetaan eteläisellä Pirkanmaalla nyt tai lähipäivinä. Isoissa järvissä ja Pirkanmaan pohjoisosissa huippua odotetaan myöhemmin.

Aamulehti

Pirkanmaalla ennakoitiin pahinta tulvakevättä vuosikymmeniin, mutta Pirkanmaan ely-keskuksen johtavan vesitalous­asiantuntijan Diar Isidin mukaan nyt näyttää siltä, että pahimmalta säästytään tänä vuonna.

Tulvia ennakoitiin Valkeakosken voimalaitoksen yläpuolisista vesialueista muun muassa Längelmäveteen, Mallasveteen, Roineeseen ja Iso-Roineeseen.

Lue lisää: Pirkanmaalla saattaa olla edessä pahin tulvakevät vuosikymmeniin

Yksi viime vuosikymmenten kovimmista tulvista Pirkanmaalla oli vuoden 1988 tulva, johon Isid vertaa tämän kevään tulvia. ”Siitä jäädään tällä hetkellä 5–10 senttiä. Näyttää siltä, ettei tule niin kovia tulvia kuin pelättiin”, Isid sanoo. ”Haitari riippuu vesi- ja sadetilanteesta, ja haitarin yläpää näyttää vielä -88-tulvan korkeuksia.”

Erityisen paha tulvapaikka saattaa tänä vuonna löytyä Urjalan seudulta Pieni-Kortejärveltä. ”Tulvahuippu on ihan lähipäivinä siellä päin.” Muutoinkin eteläisellä Pirkanmaalla tulvahuippu on juuri nyt menossa tai tulee lähipäivinä.

Myöhemmin myös Pohjois-Pirkanmaalla on luvassa selvästi keskimääräistä korkeampia vesiä. Killinkosken voimalaitoksen kautta on Isidin mukaan odotettavissa isoja virtaamia Ähtärinjärven suunnasta, sillä Ähtärinjärven vedet laskevat Pirkanmaalle. Myös Parkanossa Linnanjärveltä on odotettavissa Käenkosken voimalaitokselta isot virtaamat.

Isoissa järvissä vettä laskettu

Isoissa järvissä tulvahuippu tulee myöhemmin, toukokuun puolivälissä tai sen jälkeen. Näsijärvessä, Pyhäjärvessä ja Vanajavedessä vedenkorkeutta on laskettu, eli niissä on tehty niin sanottu kevätkuoppa. ”Esimerkiksi Näsijärvi on tämän vuoden alimmalla tasolla. Se nousee, koska yläpuolella on valtavan iso järvialue, Tarjannevesi, ja vesi puskee sieltä vasta toukokuun puolella.”

Suurten järvien pinta ei yleensä nouse tulvalukemiin, koska niissä on pakollinen yläraja. ”Ylärajan ylittyminen käytännössä tarkoittaa jonkinlaisen vahingon syntymistä, minkä takia sitä ei saa nostaa yli. Näsijärvessä on sellainen erikoispiirre, että toukokuussa yläraja on alempana kuin kesäkuun puolella.”

Syynä ovat kevätkylvöt, joiden vuoksi veden tulvimista maatalousmaille pyritään välttämään. Toukokuussa yläraja on 94,50 metriä merenpinnasta.

Näsijärvessä vedenkorkeutta laskettiin viime viikon ja sitä edellisen viikon aikana jopa hieman tavallista enemmän. Isid arvelee, että vedenkorkeutta pidetään säännöstelemällä vielä tavallista alempana, koska pienikin sade voi aiheuttaa isoja virtaamia.

Vedenkorkeuden lasku säästää rannat tulvavahingoilta, mutta varuillaan saa olla. ”Isojen järvien rannoilla jos on vene tai laiton rakennelma alhaalla, niiden kanssa voi olla vähän ongelmia. Pääasiassa olemme saaneet ohjattua vuosikymmenien aikana rakentamista niin korkealle, että isojen järvien rannoilla toivottavasti ei ole sellaista rakennuksia, jotka voisivat kastua näillä korkeuksilla, mitä on ennustettu.”

Pyhäjärvessä isoja virtaamia on jo ollut, ja niitä on odotettavissa myös lähipäivinä. Myös lähialueiden vesialueilla virtaamat tulevat olemaan isoja.

Millaista säätä nyt toivotaan, jotta pahimmilta tulvilta vältytään Pirkanmaalla? ”Tulvan näkökulmasta yöpakkanen hidastaa virtaamista. Päivät saavat olla plussakelejä, eikä se haittaa. Eli poutaa ja pakkasöitä”, Isid sanoo.