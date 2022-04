Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Pääsiäinen on Pirkanmaalla sujunut rauhallisesti sekä päivystyksen, liikenteen että poliisin näkökulmasta – ”Mitään isompia ylilyöntejä ei ole ollut”

Pääsiäisen paluuliikenne on sujunut rauhallisesti, poliisia on työllistänyt lähinnä baaritappelut ja päivystyksessä kuormitus on pysynyt kohtalaisena.

Taysin Acutan päivystys ei pääsiäisen aikana ole ollut erityisesti ruuhkautunut, kertoo ylilääkäri Mikko Franssila.