Vanha hirsirakenteinen sauna paloi Parkanossa – ”On savusaunoja, jotka ovat palaneet ja sitten on savusaunoja, jotka eivät vielä ole palaneet”

Parkanossa Niemenmaantiellä syttyi pitkäperjantain illansuussa tulipalo vanhassa hirsirakenteisessa savusaunassa. Vapaa-ajan rakennuksen pihalla ollut iso hirsirakenteinen savusauna paloi lähes kokonaan.

”Saunan hirsiosassa oli lähes sata vuotta vanhoja hirsiä. Muutamia sellaisia hirsiä jäi pystyyn, jotka saimme pelastettua, mutta muuten savusauna meni ihan kokonaan. Harmittava vahinko kyllä”, totesi Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Teemu Turtonen.

Tulipalo syttyi saunan lämmitysvaiheessa. Turtosen mukaan saunan lämmitys oli aloitettu puolilta päivin.

”Illansuussa asukkaat sitten huomasivat, että sauna palaa nyt. He olivat yrittäneet omatoimista alkusammutusta, mutta tulipalo oli niin pitkällä, että sillä ei ollut vaikutusta.”

Pelastuslaitos hälytettiin paikalle kello 18.13. Turtonen sanoo, että tiedossa ei ole sen kummallisempaa palon syttymissyytä.

”Savusaunat ovat aika paloherkkiä. Tätäkin oli lämmitetty vuosikymmeniä ja lämmittäjä on kokenut. Mutta nämä on välillä tämmöisiä. On savusaunoja, jotka ovat palaneet ja sitten on saunoja, jotka eivät vielä ole palaneet”, Turtonen sanoo.

Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai vaaraa lähistön rakennuksille ja ihmisille.

”Täällä on vielä lunta maassa ja savusauna oli hyvin sijoitettu niin kuin sen kuuluukin olla, kauaksi muista rakennuksista. Tulipalon leviämisen vaaraa ei ollut.”

Säiliöauto ja johtoauto olivat tekemässä lähtöä palopaikalta kahdeksan jälkeen pitkäperjantain iltana.

”Vielä vähän sammuttelemme ja varmistelemme, ettei tulipalo syty uudestaan. Tyhjennetään säiliöstä viimeiset vedet ja lähdetään sitten pois.”