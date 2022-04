Pälkäne myy Sappeen koulun satasella kyläyhdistykselle – Yhdistyksen puheenjohtaja: ”Leijailen kaksi metriä maan pinnasta”

Sappeen kyläläiset ovat ikionnellisia, että liki satavuotias koulurakennus on pian heidän ikiomansa.

Aamulehti

Yli neljän vuosikymmenen kamppailu Sappeen vanhan koulurakennuksen saamisesta kyläläisten omistukseen on päättymässä kyläyhdistyksen kannalta onnellisesti. Kiinteistön myymisestä päätettiin Pälkäneen kunnanhallituksen kokouksessa maaliskuun lopussa.

Kokouksessa päätettiin, että kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään Sappeen koulun kauppahinnan kunnanhallituksen ohjauksen perusteella. Kauppahinnaksi muodostui 100 euroa.

Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka vahvistaa Aamulehdelle, että vaikka kauppoja ja kauppakirjoja ei ole vielä tehty, kauppoja ollaan tekemässä ja kauppahinta on 100 euroa.

”Kauppahinnassa on huomioitu se, että Sappeen ja Ohvenon kyläyhdistys on talkootyöllä remontoinut koulua vuodesta 2005 ja ylläpitänyt sen kuntoa nytkin. Kunta on kustantanut välillä rakennustarpeita, mutta kyläläiset ovat tehneet työn.”

Lisäksi Pälkäneen kunnanhallitus päätti, että kauppakirjan ehtoihin kirjataan kunnan määräaikainen takaisinosto-oikeus kauppahinnalla tehdyt remontit huomioiden, mikäli kyläyhdistys haluaisi luopua kiinteistöstä. Koulun tontti myös lohkotaan niin, että kunta myy erikseen vuokralla olevan peltoalueen. Koululle kuuluvaan lohkottuun tonttiin jää koulun pihapiiri ja ulkokenttä.

Vanha ja kaunis rakennus

Kyläyhdistys on päätöksestä riemuissaan.

”Leijailen kaksi metriä maan pinnasta, niin iloinen olen. Opetus loppui koulurakennuksessa vuonna 1978. Siitä asti aina, kun uusi kunnanvaltuusto on valittu, olemme täällä haaveilleet rakennuksen omistamisesta”, sanoo Sappeen ja Ohvenon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Heinonen.

Sappeenjärven rannalla sijaitseva kaunis koulurakennus on valmistunut vuonna 1923. Rakennuksessa on tehty remontteja talkoovoimin vuodesta 2005. Heinonen on laskenut, että työtunteja on kertynyt yhteensä liki 3 000.

”Yleinen repliikki on ollut, että talkoita on tehty, vaikka kunta sen kohta kuitenkin myy jonnekin. Tämä oli todella iso helpotus. Nyt ei tarvitse enää jännittää.”

”Koulu on ainoa paikka täällä, jossa kyläläiset voivat kohdata ja kokoontua.”

Kyläyhdistys on vuodesta 2008 lähtien vuokrannut rakennusta Pälkäneen kunnalta. Kunta ei ole perinyt kiinteistöstä vuokraa, koska kyläyhdistys on vastannut rakennuksen ylläpitokuluista, huollosta sekä korjaus- ja kunnostustöistä. Koulurakennuksen yläkerrassa on kaksi asuntoa, joiden vuokratuloilla kyläyhdistys on kattanut koulun juoksevia kuluja.

Tiedossa lisää remontteja ja toimintaa

Koululla on järjestetty monenlaista toimintaa. Rakennuksessa on toiminut säännöllisesti esimerkiksi kirjaston etälainauspiste, kudontapiiri ja kesäisin kesäkahvilatoimintaa.

”Lisäksi täällä on järjestetty kokouksia, raamattupiiriä, lasten kerhoja, tapahtumia ja juhlia. Suunnitelmissa on kaikennäköisen toiminnan järjestäminen jatkossakin, nyt voimme kehittää nykyistä toimintaa ja keksiä lisää.”

Lisää remonttejakin on luvassa.

”Viemäriputket ovat 50–60-luvulta ja hieno peltikatto pitäisi ainakin maalata. Ja lattioita kunnostaa. Koulussa on kaksi luokkahuonetta lähes alkuperäisessä kunnossa, sellaisia ei ole jäljellä lähes missään. Siksikin rakennus todella on säilyttämisen arvoinen”, Heinonen kertoo.