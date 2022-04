Poliisin lupapalvelut ovat ruuhkautuneet erittäin pahoin: ensimmäiset vapaat ajat juhannusviikolle, vaihtoehtona tuntikausien jonotus

Tampereella ja muualla Pirkanmaalla lupapalveluihin saa jonottaa pitkään. Verkossa ajan saa varattua aikaisintaan juhannusviikolle.

Aamulehti

Poliisin lupapalvelut Tampereella ja Pirkanmaalla ovat taas pahoin ruuhkautuneet. Verkkopalvelussa vapaita aikoja on tarjolla vasta kesäkuun loppupuoliskolla, ja moni tamperelainen on joutunut varaamaan ajan muualta kuin Tampereelta. Jonotusajat palvelupisteissä lasketaan tunneissa.

Poliisin verkkosivuilla oli torstaina aamulla viesti, jossa kerrottiin palveluiden ruuhkautuneen ”koska kysyntä on kasvanut voimakkaasti”.

Verkkopalvelussa vastaan tulee häiriötiedote, jossa todetaan, että ”sähköisissä palveluissa voi olla suurista asiointimääristä johtuvaa hitautta”. Valtakunnallisessa neuvontapalvelupuhelimessa ei vastattu torstaina aamupäivällä lainkaan, vaan kehotettiin soittamaan myöhemmin uudestaan.

”Aikoja on hankala saada lähiviikoille, sillä asiakasmäärät ovat nyt isoja”, Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupapäällikkö Hannele Koskela kertoo.

Kun Koskela tarkasti tilanteen verkkopalvelusta torstaina aamupäivällä, ensimmäinen vapaa aika oli tarjolla juhannusviikolla 22.6. ”Aikavarausnäkymä ulottuun kymmenen viikon päähän. Aina sitä mukaa, kun vuorokausi vaihtuu, seuraava päivä avautuu varattavaksi.”

Palveluaikojen lisääminen ei auttanut

Maaliskuun puolivälissä Sisä-Suomen poliisilaitos kertoi lisäävänsä Pirkanmaalla palveluaikoja passi- ja henkilökorttihakemuksen jättämiseksi. Tampereen lupahallintopisteeseen luvattiin myös uusia palvelupaikkoja.

”Tampereella palveluaikoja on lisätty aina, kun se on henkilöstötilanteen ja palvelupaikkojen osalta ollut mahdollista”, Koskela sanoo. Tämä ei ole kuitenkaan estänyt pitkien jonojen muodostumista Tampereen palvelupisteeseen.

Lue lisää: Poliisi purkaa Pirkanmaan passiruuhkaa lisäämällä palveluaikoja Tampereelle

Jonot olivat pitkät Tampereen palvelupisteelle myös 8. maaliskuuta.

Taustalla on Koskelan mukaan yhä pääosin se , että korona-aikana on vanhentunut iso määrä passeja. Kaikki asiakkaat eivät voi viedä verkkopalvelussa hakemusta loppuun saakka, sillä monen pitää käydä paikan päällä uusimassa sormenjäljet ja allekirjoitus. ”Sen lisäksi on tämä normaali sykli. Huhti-toukokuu on perinteisesti kiireisempää aikaa, kun passien kysyntä kasvaa.”

Tampereen poliisitalon palvelupisteessä jonottamassa on viime päivinä ollut satakunta ihmistä jo ovien auetessa. Käytännössä tämä tietää useiden tuntien jonotusaikaa. ”Jonoa puretaan usein pitkälle iltapäivään, ja iltapäivä on varattu myös verkossa ajan varanneiden palvelemiseen.”

Jos passin tai henkilökortin hakemisella ei ole kiire, Koskela suosittelee varaamaan ajan, vaikka se menisi pitkälle eteenpäin. ”Passin ja henkilökortin normaali toimitusaika on 8–12 päivää siitä, kun poliisi on päätöksen tehnyt.”

”Muutakin tekemistä”

Tamperelainen Markku Vasara, 65, kertoi Aamulehdelle ajaneensa torstaina aamulla Kangasalan poliisilaitokselle, sillä hän oletti jonon olevan siellä lyhyempi.

”Jonon pituus oli jo puoli yhdeksän aikaan sata metriä”, Vasara kertoo. ”Katsoin, että ihmisellä on muutakin tekemistä kuin jonottaa räntäsateessa.”

Vasaran pitäisi uusia sekä pian vanheneva passi että henkilökortti. Hän kertoo etsineensä vapaita aikoja myös poliisin verkkopalvelusta. ”Kahteen kuukauteen ei ollut yhtään vapaata aikaa Pirkanmaalla. Sodankylästä olisin saanut ajan. Sinne en viitsi lähteä ajelemaan.”

Vasara kertoo soittaneensa myös valtakunnalliseen palvelunumeroon, mutta sieltäkään ei apua löytynyt. ”Sieltä sanottiin puolen tunnin odotuksen jälkeen, että ei auta muu kuin mennä jonottamaan.”