Noin 50 ukrainalaista saapui Sastamalan Karkkuun – ”Täällä on nyt kaikenikäistä väkeä”

Lasten sijoittamisesta Sastamalan kouluihin aiotaan keskustella keskiviikkona.

Ensimmäiset ukrainalaiset saapuivat Karkun vastaanottokeskukseen maanantaina, kertoo Pihlajalinnan yksikön johtaja Anne Lehtonen-Vinqvist.

Heitä on noin 50. ”Täällä on nyt kaikenikäistä väkeä. Perheitä, sisaruksia, veljeksiä, isoäitejä ja isoisiä. Lapsia on aika vähän: alle 18-vuotiaita lapsia on 11.”