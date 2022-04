Rikottuja ikkunoita ja tuhottua irtaimistoa – Ilkivallasta tuhansien eurojen vahingot Lempäälän seurakunnalle

Viime viikonlopun aikana Lempäälän kirkkohautausmaan varastorakennuksessa tehtiin ilkivaltaa. Tapaus on nyt poliisin tutkinnassa.

Aamulehti

Lempäälän seurakunnan kirkkohautausmaan varastorakennukseen on tehty viime viikonlopun aikana ilkivaltaa, kertoo Lempäälän seurakunnan vs. tiedottaja Hanna-Mari Kamppikoski.

Kamppikoski kertoo Aamulehdelle, että tämänhetkisten tietojen mukaan varastorakennuksesta ei varastettu mitään, mutta ilkivaltaa tehtiin runsaasti.

Asian havaitsi ensimmäisenä Lempäälän seurakuntapuutarhuri Petri Solja, joka epäilee vahinkojen olevan 4 000–5 000 euron luokkaa.

”Varaston tilaa ja irtainta on rikottu ja tuhottu, myös ikkunoita on hajotettu. Valvonta­kameramme on kuitenkin tallentanut hyvää kuvaa, ja asia on nyt poliisin tutkittavana. Ilmoitamme kaikki hautausmaahan tai rakennuksiimme kohdistuvat ilkivaltatapaukset aina poliisille”, kertoo Solja seurakunnan tiedotteessa.

Myös varastorakennuksen ikkunoita rikottiin.

Hautausmaan haudat ovat säilyneet koskemattomina.

”Ilkivalta on kohdistunut pelkästään varastorakennukseen”, Kamppikoski kertoo.