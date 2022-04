Ahlmanin ammattiopisto lakkauttaa tilameijerin toiminnan juhannukseen mennessä – Toimitusjohtaja: ”Päätös ei ollut helppo”

Ahlman Edu -ammattiopisto lakkauttaa tilameijerin toiminnan juhannukseen 2022 mennessä. Syynä toiminnan lakkauttamiseen on muun muassa tilameijerin vähäinen suosio opiskelijoiden oppimisympäristönä.

Aamulehti

Syynä toiminnan lopettamiseen ovat sekä tilameijerin kannattavuuden haasteet, että vähäinen suosio opiskelijoiden oppimisympäristönä, kertoo Ahlmanin toimitusjohtaja Juha Leppäniemi Aamulehdelle.

”Päätös ei ollut helppo. Tilameijerin tuotteet ovat olleet laadukkaita ja paikallisesti tunnettuja”, Leppäniemi toteaa.

Samalla opisto kertoo silti pyrkivänsä takaamaan täyden tuotevalikoiman ja saatavuuden huhtikuun loppuun saakka. Toukokuusta lähtien tuotteita valmistetaan tilapuotiin myyntiin toiminnan loppumiseen saakka. Toiminta saattaa päättyä kokonaisuudessaan jo ennen juhannusta riippuen muun muassa tuotantopanosten saatavuudesta.

Kuinka käy Selinin Sinisen?

Ahlmanin tilameijerissä on jalostettu muun muassa oman tilan suomenkarjan maidosta hapanmaitotuotteita ja juustoja. Tilameijerissä on myös valmistettu monille tuttua sinihomejuustoa Selinin Sinistä. Tilameijeri on kuvannut kyseistä juustoa sen yhdeksi ylpeydenaiheeksi.

”Jatkosta ei ole vielä sovittu ja katsomme mitä tuotemerkeille tapahtuu. Olisi kyllä mukavaa, jos voisimme jatkaa Selinin Sinistä”, Leppäniemi kertoo.