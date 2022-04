Viikko lakkoa: Taysissa jäi tekemättä noin 400 leikkausta, kiireellisten leikkausten työvoimasta sovittu sunnuntaiaamuun asti: ”Potilaat poimitaan jonosta kukin erikseen”

Taysissa on ollut tällä viikolla käytössä hieman alle puolet leikkaussalien kokonaismäärästä. Päivystyksellisiä leikkauksia on voitu tehdä miltei normaalisti.

Kiireellisiä leikkauksia on ensi viikolla tarkoitus hoitajalakosta huolimatta tehdä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä yhtä paljon kuin niitä on tehty kuluneen ensimmäisen lakkoviikon aikana. ”Kiireellistä leikkausta tarvitsevia potilaita on niin paljon”, sanoo HR-johtaja Raija Ruoranen.

Hoitajalakko, joka vaikuttaa myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä alkoi perjantaina 1. huhtikuuta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo sähköpostiviestissään Aamulehdelle perjantaina, että päättyvällä viikolla Taysissa on ollut käytössä hieman alle puolet leikkaussalien kokonaismäärästä. Sandin mukaan Taysissa on normaalitilanteessa käytössä enimmillään noin 40 leikkaussalia, mutta jo ennen lakkoa 6–8 salia on ollut suljettuna pandemian ja muiden syiden vuoksi.

”Normaalitilanteeseen verrattuna leikkauksia jää tällä viikolla tekemättä karkeasti arvioiden noin 400”, hän kirjoittaa, mutta lisää, että osa tästä määrästä johtuu muusta henkilöstön saatavuuteen liittyvästä ongelmasta.

Sandin mukaan sairaanhoitopiirissä on pystytty tekemään päivystyksellisiä leikkauksia kutakuinkin entiseen tapaan. Kiireellisiä leikkauksia ei tehty 1. huhtikuuta alkaneen lakon alkupäivinä eikä edellispäivänä 31. maaliskuuta, mutta ne saatiin uudelleen käyntiin maanantaina 4. huhtikuuta.

Kiireetön leikkaushoito on keskeytyksissä.

Sand täsmentää, että Sydänsairaala ja tekonivelsairaala Coxa eivät ole välittömästi lakon piirissä, joskin lakolla on vaikutuksia niidenkin toimintaan.

Potilaat poimitaan yksitellen

Jos hoitajajärjestöt Tehy ja Super sekä kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT eivät pääse työehtosopimusneuvotteluissa sopuun ensi perjantaihin eli 15. huhtikuuta mennessä, lakko laajenee kuudesta sairaanhoitopiiristä 13:een, ja sen piiriin liittyy 15 000 hoitajaa lisää nykyisten 25 000 hoitajan lisäksi.

Ruoranen sanoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tämän tarkoittavan muun muassa sitä, että tukeutuminen muiden sairaanhoitopiirien apuun vaikeutuu eli potilaita ei voida enää yhtä paljon siirtää niihin.

Ruorasen mukaan lakon aikaiset neuvottelut suojelutyöstä ja kiireellisten potilaiden valitseminen leikkauksiin ja muuhun hoitoon vievät nyt runsaasti aikaa. ”Työ tehdään käsiohjauksella. Potilaat poimitaan jonosta kukin erikseen. Arvioimme, mikä voi odottaa ja mikä ei.”

"Nyt mennään päätyyn asti”

Kiireellisten leikkauksien tarvitsemasta hoitajavahvuudesta ja suojelutyöstä sovitaan nyt lakon aikana kolmeksi päiväksi kerrallaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tehyn pääluottamushenkilö Eeva Väisänen kertoo perjantaiaamuna, että kiireellisten leikkauksien vahvuudesta on nyt sovittu sunnuntaiaamuun asti.

Väisänen puolustaa hoitajalakon tarpeellisuutta sanomalla, että hoitoala on kriisissä hoitajapulan vuoksi. ”Jos hoitajapulaan ei nyt puututa, hyvinvointialueet eivät pysty tarjoamaan riittävästi palveluja.”

Väisäsen mielestä nyt pitää huolehtia siitä, että hoitoalalla työskentelevät eivät vaihda joukoittain alaa. ”Meillä on paljon huippuammattilaisia, jotka ovat uupuneet. Ensimmäinen askel on saada heidät pysymään alalla.”

Väisäsen mielestä työnantajalla on kaikki avaimet saada hoitajalakko päättymään. ”Jäseniltämme tulee nyt yhtenäisesti se viesti, että nyt mennään päätyyn asti.”

KT: Laki tarvitaan

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT tiedotti perjantaiaamuna, että se tukee valmisteilla olevaa lainsäädäntöä, jolla varmistettaisiin potilasturvallisuus työtaisteluiden aikana.

”Kansalaisten henki ja terveys eivät voi olla riippuvaisia vain paikallisista suojelutyöneuvotteluista”, toimitusjohtaja Markku Jalonen KT:sta sanoi tiedotteessa perjantaina.

Hallituksen sote-ministerityöryhmä käsitteli torstaina kiisteltyä lakia, josta on jo valmiina sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä valmisteltu lakiluonnos.

Ministeriryhmää johtava perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) kertoi kokouksen jälkeen, että sote-ryhmä jatkaa lakiesityksen käsittelyä sunnuntaina.

”Tilannetta seurataan. Suojelutyötä on saatava lisää kiireellisimpään hoitoon”, viestitti Lindén.

Lindénin mukaan lakiluonnos sinänsä olisi jo valmis annettavaksi, mutta nyt se saa vielä ”odottaa” tarkempaa päätöstä.