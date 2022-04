Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Pirkanmaan laidalla on nyt niin paljon lunta, että enemmän löytyy vain Lapista – Kuvat: Näin juupajokelaiset taistelevat yli metristä hirviöhankea vastaan

Juupajoella on nyt ennätyspaljon lunta. Lumimäärä on lähes kaksinkertainen Tampereeseen verrattuna. Suomessa lunta on enemmän vain Kittilässä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Juupajoella satoi lunta alkuviikosta yhteensä 48 millimetriä. Reino Saarinen joutui putsaamaan autonsa ennen asioille lähtemistä.

Aamulehti 56 päivää kesäkuun alkuun, 108 senttiä lunta. Niin paljon Juupajoen Hyytiälän lumimittari näytti keskiviikkoaamuna alkuviikon pyrytyksen jäljiltä. 108 senttiä on aseman mittaushistorian suurin lumimäärä. Aiempi ennätys, 102 senttiä, oli vuodelta 1974.