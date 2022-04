Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Yksi kuva räjäytti kysynnän – Suosittu taimisto Hämeenkyrössä teki hurjan tuloksen ensimmäisenä koronavuonna: kasvua peräti 826 prosenttia

Pinsiön taimiston valikoima on kolminkertaistunut kahdessa vuosikymmenessä. Tällä hetkellä valikoimissa on noin tuhat erilaista kasvia tai kasvilajia, joiden suosioon vaikuttaa osaltaan näkyvyys mediassa. Yrittäjä Sami Pihkoluoma kertoo kovasta kasvusta ja ennustaa, mikä on tämän vuoden kovin hittituote puutarhassa.

Tilaajille

Hämeenkyrössä sijaitsevan Pinsiön taimiston yrittäjä Sami Pihkoluoma on kehittänyt taimistoa ja sen laajaa valikoimaa yli 20 vuotta. Tällä hetkellä valikoimissa on yli 1 000 erilaista lajiketta. Tällä hetkellä suosituimpia tuotteita ovat esimerkiksi erilaiset havu- ja hyötykasvit.

Aamulehti Hämeenkyrössä sijaitsevalla Pinsiön taimistolla valmistaudutaan vilkkaaseen kevät- ja kesäkauteen lumen keskellä. Yrittäjä Sami Pihkoluoma kertoi juuri ennen pääsiäistä, että sään puolesta meneillään on todennäköisesti hänen uransa haastavin kevät.