Kangasalla sijaitsee hevostalli, jonne voi tulla yöpaidan housuissa – aivan tavallinen hankinta olisi pilannut rennon tunnelman täysin: ”Onneksi jätin sen ostamatta”

Huvikummun hevostallilla on tärkeä missio. Hevostallin omistajat Julia ja Henna Hieta-aro ovat halunneet luoda tallista paikan, jossa jokainen voi harrastaa hevosia omalla tavallaan. Hieta-arot sanovat, että rempseä tunnelma on tarttunut myös asiakkaisiin, jotka ovat kiitelleet vapauttavasta tunnelmasta.

Tilaajille

Aamulehti

Kangasalan Tursolassa sijaitsevalla Huvikummun hevostallilla on tärkeä missio. Tallin omistavat siskokset Henna ja Julia Hieta-aro kertovat, että tallitoiminnan tärkein kulmakivi on, että hevosharrastus on mahdollista kaikille ikään, sukupuoleen tai liikuntakykyyn katsomatta.