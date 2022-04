Juuri nyt: Pälkäneen Lahdentiellä kolmen auton kolari – toinen kaista suljettu liikenteeltä

Pelastuslaitos ohjaa liikennettä onnettomuuspaikalla.

Pälkäneellä Lahdentiellä tapahtui maanantaina iltapäivällä kahden henkilöauton ja yhden kuorma-auton kolari. Kolari sattui Onkkaalan eteläisessä liittymässä.

Pelastustoiminta on parhaillaan käynnissä, ja pelastuslaitos ohjaa liikennettä onnettomuuspaikalla. Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että kolarissa oli osallisena kolme henkilöä, jotka on kaikki saatu pelastettua ajoneuvoistaan. Kaikissa ajoneuvoissa oli kolarihetkellä vain kuljettajat.

Toisen henkilöauton kuljettaja on loukkaantunut kolarissa vakavasti, ja hänet on irrotettu autostaan ja kuljetettu Taysiin. Toisen henkilöauton kuljettaja on loukkaantunut lievemmin, ja hän on päässyt itse ulos autostaan. Kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut.

Tie oli kello 14.16 alkaen noin puoli tuntia suljettuna liikenteeltä kokonaan. Toinen kaista on edelleen suljettuna onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi, ja liikenne alueella on sen vuoksi pahoin ruuhkautunut.

Päivitetty 4.4. kello 15.06: Kolarissa mukana olleiden autojen määrää korjattu kahdesta kolmeen.

Tämä on päivittyvä uutinen.