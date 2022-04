Oletko huomannut koululaisten pääsiäisloman pituuden Tampereen seudulla tänä vuonna? – ”Kevääseen on tuotu vähän pidempää breikkiä”

Tänä vuonna ja viime vuonna koululaisten pääsiäisloman pituus on poikennut aiemmista.

Aamulehti

Tamperelaisten koululaisten pääsiäisloman pituus vaihtelee eri vuosina. Tänä vuonna loma on 14.–18. huhtikuuta eli myös pääsiäistorstai on vapaa. Loma on viisipäiväinen.

Kiirastorstai on vapaa myös esikoululaisilla ja lukiolaisilla.

Pääsiäisloma on yhtä pitkä peruskoulun oppilailla myös Tampereen naapurikunnissa Nokialla, Kangasalla, Ylöjärvellä, Lempäälässä, Pirkkalassa, Orivedellä ja Ruovedellä.

Vuonna 2020 peruskoululaisten pääsiäisvapaa kesti neljä päivää, eli kiirastorstai ei ollut vapaa. Viime vuonna puolestaan loma oli kuusipäiväinen, koska kiirastorstain lisäksi myös pääsiäistä seuraava tiistai oli vapaa.

Miksi pääsiäisloman pituus vaihtelee, Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä?

”Lomat päättää kulttuuri- ja sivistyslautakunta. Tampereen kaupunkiseudulla tehdään yhteisiä päätöksiä. Pääsiäisloman pidentämistä on haluttu, ja kevääseen on nyt parin vuoden ajan tuotu vähän pidempää breikkiä. Normaalisti torstai on on työpäivä, mutta nyt ei.”

Järvelä mainitsee, että Keski-Euroopassa kouluvuotta rytmitetään tavallisesti viikon tai kahden pääsiäislomalla, mutta kesäloma saattaa olla vain kuusi viikkoa.