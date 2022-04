Kaksi onnettomuutta haittasi liikennettä Lempäälässä, moottoritien ramppi oli suljettu – varoitus huonosta ajokelistä

Sääksjärven liittymässä Lempäälässä on tapahtunut kaksi liikenneonnettomuutta, jotka aiheuttivat Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajaville. Moottoritien ajokaistoja oli kavennettu ja pelastuslaitos ohjasi liikennettä paikalla.

Lisäksi ramppi Valtatieltä 3 Tampereen suunnasta Sääksjärven liittymään oli suljettu. Pelastuslaitos sai hälytyksen Lempäälään kello 11.16.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tiia Turunen kertoo, että liittymän kohdalla on kolaroitu kahdesti. Yhdistelmäajoneuvo on ajanut Sääksjärven liittymän rampin kohdalla moottoritien laidassa henkilöauton perään, jonka lisäksi rampissa on tapahtunut toinen peltikolari.

Henkilövahingoista ei ole vielä tietoa.

Tieliikennekeskus tiedotti kello 12.02, että tilanne onnettomuuspaikalla on ohi.

Ajokeli huono, luvassa lunta

Pirkanmaalla on tällä hetkellä voimassa varoitus huonosta ajokelistä lumi- ja räntäsateen vuoksi. Varoitus on voimassa yöhön asti.

Lumisateet voimistuvat tänään ympäri maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Odotettavissa on noin viidestä kymmeneen senttimetriä lunta.

Sateet tulevat etelässä räntänä ja lumena, lounaisrannikolla mahdollisesti vetenä. Muualla Suomessa on odotettavissa lunta.

Tämä on päivittyvä uutinen.