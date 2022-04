Tampereen seurakuntien lisäksi mukana suunnittelussa on Kangasalan seurakunta. Myös SPR tulee olemaan mukana toiminnassa.

Tampereen seurakuntayhtymän omistuksessa olevaan Ilkon kurssikeskukseen Kangasalle valmistellaan hätämajoituskohdetta sotaa paenneille ukrainalaisille.

Seurakuntayhtymän valmiuspäällikkö Seppo Janhonen kertoo, että neuvottelut Maahanmuuttoviraston kanssa ovat käynnissä.

”Nythän tulee perheitä, äitejä ja lapsia, joten tilanne on hieman erilainen kuin vuonna 2015. Tiloja ei voida nyt pistää niin täyteen. Siihen pitää olla erikseen suunnitelmat. Pyrimme tämän viikon aikana etenemään näiden asioiden kanssa.”

Janhonen kertoo, että seurakuntayhtymällä on vankka kokemus maahanmuuttajien kanssa toimimisesta. Vuonna 2015 tulleita maahanmuuttajia majoitettiin Ylöjärvellä Torpan leirikeskuksessa ja Julkujärven leirikeskuksessa.

”Se majoitus polkaistiin aika kylmiltään käyntiin, ja niitä kokemuksia käytetään nyt. Se opetti meitä paljon, ja olemme nyt paljon valmiimpia.”

Mukana myös Kangasalan seurakunta ja SPR

Suunnittelussa on mukana neljän Tampereen seurakunnan lisäksi seurakuntayhtymän väkeä Tampereen Näsilinnankadun toimipisteestä.

”Mukaan on ilmoittautunut myös Kangasalan seurakunta, koska Ilkko sijaitsee heidän puolellaan. Meillä on moniammatillinen ja moniseurakunnallinen järjestely.”

Janhosen mukaan myös SPR tulee olemaan jollakin tavalla mukana Ilkossa.

”Nimenomaan henkilöstöpuoleen voimme saada sieltä apuja. SPR tulee olemaan mukana tavalla tai toisella.”

Aloitusaika vielä auki

Ilkon kurssikeskus on ollut talven tyhjillään. Lämpöjä on jo nostettu tulevaa käyttöä varten. Kurssikeskuksessa on majoituskapasiteettia sadalle henkilölle, mutta tulijat tullaan majoittamaan todennäköisesti väljemmin kuin kapasiteetti antaisi myöten. Janhosen mukaan tilanne poikkeaa nyt vuoden 2015 tilanteesta siinä, että Pirkanmaalla kunnat ja seurakunnat ovat aktivoituneet voimakkaasti hätämajoituksen suunnitteluun.

”Emme ole yhden tai kahden tai kolmen toimijan varassa niin kuin vuonna 2015. On hieno asia, että nyt on paljon halukkaita.”

Janhosen mukaa vielä ei ole tiedossa mitään tiettyä päivämäärää, milloin Kangasalle voidaan alkaa ottaa majoittumaan ukrainasta paenneita ihmisiä.

”Että saamme ruokahuollon pelaamaan, henkilöstön kasattua, ja kaikki muut järjestelmät ja systeemit pelaamaan, niin se ei käy ihan napsauttamalla. Mutta olemme hyvässä vauhdissa.”

MIKÄ? Ilkon kurssikeskus Jugend-tyylisen, kansallisromanttisen Wanhan huvilan rakennutti tamperelainen tehtailija Atte Wikholm metsästysmajakseen kauniin maiseman lumoamana vuonna 1899. Tampereen seurakunnat osti kohteen insinööri B. Qveflanderilta vuonna 1952. Ilkossa toimi seurakuntien perustama vanhainkoti vuosina 1953–1966. Vanhassa päärakennuksessa on 348 neliötä ja vuonna 1973 valmistuneessa laajennuksessa 477 neliötä. Vuonna 1978 valmistuneessa Mattila-majoitusrakennuksessa on 813 neliötä ja vuonna 1989 valmistuneessa Eerolassa noin tuhat neliötä. Lisäksi alueella on 45-neliöinen Tuulan tupa, 62-neliöinen lampisauna, 70-neliöinen kalustovaja ja Pitkäjärven rannassa järvisauna.

