Tays selviytyi ensimmäisestä lakkopäivästä yllättävän hyvin: ”Välttämätön päivystyksellinen hoito on pystytty antamaan” – Kymmenkunta potilasta siirrettiin muualle hoitoon

Taysin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan välttämätön päivystyksellinen hoito on pystytty antamaan koko sairaalassa. Kymmenkunta vuodeosastojen potilasta siirrettiin Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan keskussairaaloihin ja alueen terveyskeskuksiin, jotka eivät vielä ole lakon piirissä.

Hoitoalan lakon vuoksi Taysissa on lopetettu kiireetön hoito ja myös osa kiireellisestä hoidosta. Päivystys on keskitetty Acutaan Tampereelle.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin johtajaylilääkärin Juhani Sandin mukaan hoitoalan lakon ensimmäisestä päivästä selviydyttiin paremmin kuin etukäteen pelättiin.

”Tästä päivästä on selviydytty yllättävänkin hyvin. Välttämätön päivystyksellinen hoito on pystytty toteuttamaan koko sairaalassa. Kyllä tämä on ollut erittäin työntäyteinen päivä kaikille, ennen kaikkea suojelutyössä oleville, koska väkeä on ollut työssä niukasti tehtäviin nähden”, Sand kertoi perjantaina illalla.

Tukea kentältä

Taysissa on lakon vuoksi lopetettu kiireetön hoito ja myös osa kiireellisestä hoidosta. Päivystys on keskitetty Acutaan Tampereelle. ”Acutassa on homma toiminut, mistä kuuluu iso kiitos alueen perusterveydenhuollolle ja terveyskeskusten toiminnalle. Niistä on ollut meille todella iso apu tämän kokonaisuuden hoitamisessa. Kaupunkilaiset ovat pitäneet tavallista korkeampaa kynnystä lähteä liikkeelle, ja muut toimijat ovat tehneet ison työn.”

Illalla Acutan nettisivuilla toimiva ruuhkamittari painui kuitenkin välillä punaiselle ruuhkautumisen merkiksi. Kello 19.30 Acutassa oli yhteensä 69 asiakasta ja keskimääräinen käynnin kesto odotusaikoineen oli noin 4,5 tuntia.

Potilaita siirrettiin

Vielä torstaina näytti siltä, että Taysissa toistakymmentä vuodeosastoa ja niiden noin 400 potilasta oli lakon alkaessa jäämässä ilman suojelutyötä.

”Neuvottelimme myöhäiseen iltaan ja saimme kuitenkin avattua vielä lisää vuodeosastoja. Potilaita pystyttiin myös kotiuttamaan ja siirtämään toisiin sairaaloihin. Olemme juuri ja juuri selviytyneet tästä päivästä.”

Sandin mukaan kymmenkunta vuodeosastojen potilasta siirrettiin Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan keskussairaaloihin ja alueen terveyskeskuksiin, jotka eivät vielä ole lakon piirissä.

”Kuormitus on ollut kovaa myös psykiatrian osastoilla. Potilaita on jouduttu siirtelemään ylipaikoille auki oleville osastoille melko pienellä henkilökuntamäärällä.”

Sydänsairaalan toiminta on jatkunut käytännössä normaalisti lakosta huolimatta. Tekonivelsairaala Coxa on luvannut olla henkilökohtaisesti yhteydessä potilaisiin, joiden hoitoon lakko aiheuttaa muutoksia.

Laki valmisteluun

Sandin mukaan käytännössä lähes kaikki järjestäytyneet hoitajat eli Superin ja Tehyn jäsenet jäivät perjantaina pois töistä. ”Suojelutyötä olemme saaneet osaan siitä, mitä olemme pyytäneet. Suojelutyön tarvetta viikonlopun aikana arvioidaan uudestaan lauantaina, ja neuvotteluja jatketaan. Ainakin meillä paikallisesti puheyhteys on erittäin hyvä.”

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti perjantaina illansuussa, että potilasturvallisuuslaki on tarpeen ja esitys valmistellaan mahdollisimman pian. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lakkoilevat hoitajat voidaan määrätä töihin.

Sand sanoo toivovansa, että asiaan löytyy neuvotteluratkaisu eikä pakkokeinoja tarvittaisi.

”Kaiken aikaa eletään siinä rajoilla, että pystytäänkö edes päivystystä toteuttamaan turvallisesti. Kiireellinen hoito on hyvin laajasti edelleen katkolla, ja sitäkin pitäisi päästä pian tekemään. Esimerkiksi syöpähoitoja ja kiireellisiä leikkauksia ei voida pitää montaa päivää tauolla”, Sand toteaa.

Lue lisää: Tällaisia palkankorotuksia lakkoilijat vaativat: lähes 500 euroa lisää kuukaudessa – Mitä korotus todella maksaa ja onko siihen varaa?

Lue lisää: Kuvat: ”Äiti lähetä rahaa, töistä sitä ei saa” – Hoitoalan mielenosoitus näkyi ja kuului Tampereen keskustassa

Lue lisää: Perjantaina alkanut hoitoalan lakko sulki sairaaloita Pirkanmaalla, päivystys keskitetty Acutaan – Katso tästä lakon vaikutukset ja toimintaohjeet potilaalle