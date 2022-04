Tilapäisen suojelun päätöksiä on tehty muutama tuhat – pian niitä tulee lisää, mutta valmistelut työllistämiseksi ovat vielä kesken

Valmistelut Ukrainasta tulleiden pakolaisten työllistämiseksi ovat vielä kesken. Tampereella aloittaa huhtikuussa kokoaikainen ukrainankielinen neuvoja.

Suomessa on tehty nelisen tuhatta tilapäisen suojelun päätöstä. Keskiviikkona Maahanmuuttovirasto Migri kertoi, että päätöksiä on tehty 3 863 kappaletta.

Pirkanmaan TE-toimiston perjantain tiedon mukaan työvoimatoimistoon ilmoittautuneita ukrainalaisia on vielä hyvin vähän. TE-toimisto vastasi Aamulehden kysymyksiin sähköpostitse. TE-toimisto on Suomessa vastuussa työllistämisestä, mutta se toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Tredun kanssa.

Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen palveluiden johtajan Mari Tavernen mukaan tähän mennessä on esimerkiksi kerrottu vastaanottokeskukselle tilapäiseen suojeluun liittyvistä oikeuksista. Julkisia työllistämisen palveluita ei vielä ole ehditty järjestää, eikä niistä siksi ole voitu tiedottaa.

TE-toimiston johtajan Riku Immosen mukaan TE-toimistossa valmistelu on lähtenyt ”tehokkaasti käyntiin”, mutta moni asia on vielä kesken.

Mikä? Tilapäinen suojelu Päätös mahdollisuudesta hakea tilapäistä suojelua julkistettiin Maahanmuuttovirasto Migrin sivuilla 9. maaliskuuta. Migrillä kuluu noin kaksi viikkoa käsitellä tilapäisen suojelun päätös ja noin viikko toimittaa päätös postitse. Takaa rajoittamattoman työnteko-oikeuden ja oikeuden palveluihin TE-toimistossa. Myönnetään 4.3.2023 asti. Ei takaa niin sanottua kotipaikkaoikeutta, koska oleskelu katsotaan tilapäiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä ei muun muassa ole oikeutta työmarkkinatukeen eikä työllisyyden kuntakokeiluun kunnissa.

Yksi soittoaika viikossa

Monet vapaaehtoiset toimijat ovat olleet yhteydessä International Houseen viranomaistoiminnan hitauden vuoksi. International House on neuvontapalvelu, joka auttaa tamperelaisia yrityksiä kansainvälisissä rekrytoinneissa. Viranomaisrattaita hidastaa Mari Tavernen mukaan muun muassa se, että ohjeet tilapäisen suojelun direktiivin soveltamiseen tulevat toimijoille jälkikäteen. ”Vasta tässä vaiheessa mietitään, minkälaisia palveluita voidaan työnhaun tukemiseen järjestää.”

Myös neuvojia on ollut niukasti. Esimerkiksi International Housen ukrainaa osaava neuvoja on ollut tähän saakka tavoitettavissa vain keskiviikkoisin. Tämän lisäksi neuvoja on saanut venäjäksi maanantaisin ja torstaisin.

Tampereen kaupungin kansainvälisten palveluiden johtajan Mari Tavernen mukaan kielitaitoisista osaajista on ollut pulaa. Ukrainalaisten työllistämisen järjestelyistä vastaa TE-toimisto. Tampereen kaupungin luotsaama International House voi tällä hetkellä tarjota ainoastaan neuvontaa ja ohjausta.

11. huhtikuuta aloittaa vakituinen ukrainankielinen neuvoja. ”Onneksi nyt löysimme hyvän ukrainankielinen neuvojan. Osaajista on pulaa ymmärrettävistä syistä”, Taverne sanoo.

Vastaanottokeskuksiin aiotaan jakaa paperilla ohjeita työnhakuun, minkä lisäksi myös vastaanottokeskuksen ulkopuolella asuville ukrainalaisille tiedotetaan työmahdollisuuksista esimerkiksi sellaisten yhdistysten kautta, joilla on kontakti kotimajoituksessa oleviin ukrainalaisiin. Verkkoon kerätään tietoa englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi.

Vapaaehtoiset avuksi?

Aamulehti sai maaliskuussa vinkin, jonka mukaan International House olisi lähestynyt vapaaehtoistoimijaa avunpyynnöllä. Tampereen Finlaysonilla toimivan keräys- ja lahjoituspisteen Razom with Ukrainen vapaaehtoinen Johanna Pihlajamäki kertoo, että vapaaehtoisia pyydettiin kertomaan International Housen toiminnasta yrityksille, jotka voisivat työllistää ukrainalaisia.

Taverne vahvistaa, että yrityskoordinaattori on ollut yhteydessä Pihlajamäkeen ja kertoi tälle palveluista, joita voidaan tarjota työnantajille. Yrityskoordinaattori toivoi, että työnantajien yhteydenottoja voisi välittää eteenpäin International Houseen.

International Housen tilat ovat Tampereen keskustassa Rautatienkadulla.

Pihlajamäen mukaan toive on kahdesta syystä ongelmallinen. Ensimmäinen ongelma on se, ettei vapaaehtoisilla ei ole mahdollisuutta varmistaa juttelemaan tulevien työnantajien luotettavuutta. Toinen ongelma on vertauskuvallisesti se, vapaaehtoistahon toimiminen tiedottajana on lähes sama kuin se, että kuka tahansa kertoisi ohjeita Tampereen Laukontorilla. ”Emme ole viranomaistaho, joka tietää, mikä on oikeaa tietoa”, Pihlajamäki sanoo.

Hän on kertonut palautteen myös pyynnön esittäjälle. Pihlajamäki toivoo, että viranomaistietoa olisi saatavilla nykyistä nopeammin ja kattavammin.

Taverne sanoo, ettei tarkoitus ollut markkinoida International Housen toimintaa vapaaehtoistoimijan kautta. ”Tuemme yhdistyksiä tarvittaessa, jos heille ohjautuu yhteydenottoja ja kerromme heille, mihin työnantajia voi tarvittaessa ohjata.”

Lopulta vastuu työnhakijoista on kuitenkin TE-toimistolla. TE-toimiston Immosen mukaan tieto muuttuu nopeasti, minkä vuoksi virallisten tahojen on hyvä vastata tiedottamisesta. ”Vapaaehtoistahojen voi olla haastavaa varmistua jakamansa tiedon oikeellisuudesta.”

Haavoittuvassa asemassa

Mari Taverne on huolissaan siitä, että Ukrainasta tulleet pakolaiset ovat työmarkkinoilla muita haavoittuvammassa asemassa, sillä heillä ei ole oikeutta työmarkkinatukeen.

”Vastaanottoraha on niin pieni, että se tarkoittaisi käytännössä, ettei henkilö pysty järjestämään omaa asumistaan ja elämistään”, Taverne sanoo. Tämän vuoksi hänen mukaansa on tärkeää, että tietää suomalaisesta työelämästä, työntekijän oikeuksista ja palkkatasosta.

International Housen keinot varmistaa työnantajien luotettavuus on käydä työnantajien kanssa keskusteluja reiluista pelisäännöistä. ”Käytämme myös meidän olemassa olevia yritysrekisterejämme. Eli työnantajat, jotka ovat ilmoittautuneet kiinnostuneiksi, on rekisteröity järjestelmiin”, Taverne sanoo. Lisäksi mukana on jo aiemmin International Housen kanssa yhteydessä olleita yrityksiä.

Myös TE-toimistossa tiedostetaan hyväksikäytön riski, ja Immosen mukaan työpaikkailmoitusten virtaa tarkkaillaan. ”Osa asiantuntijaroolia on tunnistaa tietyt hälytysmerkit.”

Tavernen mukaan Tampereella on esitetty ministeriölle, että yhteistyössä Pirkanmaan kuntien kanssa olisi helppo antaa niin sanottua yhteiskuntaorientaatiota, jolla kerrottaisiin tulijoille muun muassa työkulttuurista ja työehdoista. Tähän tarvitaan valtiolta muun muassa rahoitusta. ”Vielä ei ole ainakaan valtio tullut kuntia vastaan.”