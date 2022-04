Ylipaikkatilanne, patjamajoitus ja osastolla annettu hoito ovat syinä epäkohtailmoituksiin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on saanut Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) nuorten psykiatrisen hoidon tilanteesta runsaasti epäkohtailmoituksia.

Ylitarkastaja Toni Honkakorpi avista kertoo, että asiaa käsitellään ja selvitetään aktiivisesti muun muassa lääkärien ja juristien sekä Taysin kanssa.

”Aluehallintovirasto tulee antamaan asiassa lähiaikoina ratkaisun”, Honkakorpi kertoo Aamulehdelle sähköpostitse.

Hän sanoo, että Taysin nuorisopsykiatrian osastolle on tehty tilanteeseen liittyvä ja ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti 16. marraskuuta 2021.

Honkakorven mukaan käynnin jälkeen aviin on saapunut nuorisopsykiatrian vuodeosastolta kolme epäkohtailmoitusta, jotka on liitetty käsiteltäväksi yhdessä avoinna olevan valvonta-asian kanssa. Kansanedustaja Ilmari Nurmisen (sd.) marraskuussa laatima epäkohtailmoitus on yksi näistä.

”Näissä ilmoituksissa on ollut kyse osastolla jatkuvasta ylipaikkatilanteesta ja patjamajoituksesta. Lisäksi ilmoituksissa on tuotu esille, että potilasturvallisuus vaarantuu osastolla ylipaikkatilanteen vuoksi”, Honkakorpi kertoo.

Avoimella valvonta-asialla Honkakorpi tarkoittaa sitä, että Taysin nuorisopsykiatria ja lastenpsykiatria ovat olleet avin valvonnassa vuodesta 2019 lähtien. Avi arvioi, onko toiminnassa jotain lainvastaista tai moitittavaa, joka tulisi korjata. Valvonta-asiasta annetaan päätös.

Honkakorpi kertoo, että asiasta on tullut runsaasti muitakin epäkohtailmoituksia. ”Aluehallintovirastoon on saapunut myös muita ilmoituksia, joissa on ollut kyse potilaan saamasta hoidosta nuorisopsykiatrian osastolla”, hän kertoo.

Osa näistä käsitellään muistutusmenettelyssä, osa kanteluna.

Selityksenä hoitajapula

Aamulehti kertoi vuosi sitten nuorten patjamajoituksesta osastolla. Tuolloin aiottiin avata toukokuussa 2021 avuksi uusi päiväosasto. Osasto avattiin lokakuussa osittain, sillä vain osaan toimintaa saatiin palkattua henkilökuntaa.

Avin tiedossa on Honkakorven mukaan uuden päiväosaston avaaminen ja siihen liittyvä aktiivinen henkilökunnan rekrytointi.

”Taysista on kuitenkin tullut viestiä, että valtakunnallinen hoitajapula on ainakin jossain vaiheessa vaikeuttanut rekrytointien sujumista”, Honkakorpi kertoo.

Hoitoon pääsyä valvotaan

Virkahenkilöiden ja viranomaisten toimien laillisuusvalvontaa tekevä apulaisoikeuskansleri on todennut puutteet lasten ja nuorten tarvitsemien palvelujen saatavuudessa, hoitoon pääsyssä ja hoidon toteuttamisessa.

Hän teki laillisuusvalvontakäynnin kahteen sairaanhoitopiiriin. Toisen käynneistä hän teki Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin (Pshp) ja Tampereen kaupunkiin joulukuussa 2019.

Apulaisoikeuskansleri havaitsi käynneillään ongelmia perus- ja erikoissairaanhoidon yhteen toimivuudessa, resurssien niukkuudessa, lisääntyneessä hoidontarpeessa erityisesti nuorisopsykiatriassa ja hoitoisuuden kasvamisessa erityisesti lastenpsykiatriassa. Hoitoisuudella tarkoitetaan potilaan riippuvuutta hoitajan työpanoksesta, ja se on arvio toteutuneen hoitotyön vaativuudesta.

Koronavirusepidemian alettua apulaisoikeuskansleri otti yleisesti seurattavaksi lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon pääsemisen ja kyseisten palvelujen turvaamisen epidemian aikana. Tässä asiassa hän aikoo antaa päätöksen kevään tai kesän aikana.