Lakkoon menevä Elina Kulmala vaatii hoitajille lisää palkkaa – ”Tämä lakko ei voi tulla kenellekään yllätyksenä”

Hoitajat toivovat työnantajaosapuolen lisäksi vastuunottoa myös valtiovallalta, jotta hoitoalan palkkoja saataisiin nostettua.

Aamulehti

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super hylkäsivät keskiviikkona valtakunnansovittelijan sovintoesityksen muun muassa hoitajien työehdoista käytävissä työehtoneuvotteluissa.

Sen seurauksena noin 25 000 hoitajaa ryhtyy perjantaiaamuna lakkoon kuudessa sairaanhoitopiirissä. Yksi heistä on Taysin ensiapupäivystyksessä sairaanhoitajana työskentelevä ja Tehyn alueluottamushenkilönä toimiva Elina Kulmala.

”Olen todella valmis lakkoon, kuten muukin henkilöstö. Tämä lakko ei voi tulla kenellekään yllätyksenä. Olemme kertaalleen jo koronan takia työtaistelusta luopuneet.”

Valtakunnansovittelijan esittämää sovintoehdotusta Kulmala ei pidä varteenotettavana.

”Sovintoehdotusta ei voi mielestäni sovintoehdotukseksi vielä kutsua, sillä se oli luokattoman huono henkilöstöä ajatellen.”

Isoin ongelma ehdotuksessa on hänen mukaansa hoitajien vaatiman palkkaohjelman puuttuminen. Hoitajaliitot ovat vaatineet peruskorotusten lisäksi ylimääräisiä korotuksia palkkakuoppaa kompensoidakseen.

”Kyllä se ensisijainen asia on palkkaus. Me olemme merkittävästi jäljessä muita vastaavan koulutuksen saaneita aloja, jos verrataan vaikkapa insinööreihin.”

Lue lisää: Palkansaajajärjestöiltä täystyrmäys kunta-alan sovintoesitykselle – hoitajien lakko alkaa perjantaina myös Pirkanmaalla

Lakolla herätellään päättäjiä

Vaikka hoitajien palkoista päätetäänkin työmarkkinaosapuolten kesken, vaatii Kulmala toimia myös valtion tasolta. Hän toivoo kauniiden puheiden realisoituvan konkreettisiksi teoiksi esimerkiksi lisärahoituksen muodossa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilannetta hän pitää kansallisena hätätilana.

”Meillä ei kohta yksinkertaisesti riitä ihmisiä hoitamaan kansalaisia sillä tasolla, mihin hyvinvointivaltiossa on totuttu. Tällöin asia ei ole vain yksittäisten työnantajien tai yksittäisten sairaanhoitopiirien vastuulla.”

Jo ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla oli hänen mukaansa merkittävä vaikutus hoitojärjestelmään, mikä kertoo Kulmalan mukaan koko sote-alan nojaamisesta hoitajien ylitöihin.

”Meillä on omat perheet ja muutkin menomme. Olen ensisijaisesti puoliso ja äiti, sairaanhoitajuus tulee sen jälkeen.”

Tampereella asuva sairaanhoitaja Elina Kulmala on pettynyt sairaanhoitopiirien johtajien syyllistävään retoriikkaan.

Johtajien asenne saa kritiikkiä

Kuusi johtajaylilääkäriä julkaisivat keskiviikkona huolenilmauksensa potilaiden hengen ja terveyden vakavasta vaarantumisesta hoitajalakon vuoksi. Yhtenä allekirjoittajista on myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Lue lisää: Johtajaylilääkäreiltä huolenilmaus hoitajalakon vuoksi: ”Voi pahimmillaan johtaa potilaiden hengen ja terveyden vaarantumiseen”

Kulmala on pettynyt sairaanhoitopiirien johtajien kommentteihin. Ne ovat hänen mukaansa jopa röyhkeitä ja syyllistäviä.

”Olisin toivonut, että sieltä olisi pikemminkin joku uskaltanut laittaa sellaista viestiä kuntatyönantajien ja valtion suuntaan, että tämä asia on ratkaistava, ja hoitajat ovat tärkeitä.”

Kaikki Tehyn ja Superin jäsenet ovat perjantaista lähtien lakossa, mutta välttämätöntä suojelutyötä tekevät hoitajat tekevät töitä potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Kulmala ei jaa johtajaylilääkärien huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta.

”En voi sanoa, että olisin erityisen huolissani, sillä potilasturvallisuus on aina viime kädessä työnantajan vastuulla. Yksittäistä hoitajaa ei siitä voi tai pidä syyllistää.”

Raha ratkaisee

Lähihoitajia edustavan Superin liittohallituksen puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan hoitoalan vetovoima on hiipunut täydellisesti. Merkittävin syy alan houkuttelemattomuudelle on hänen mukaansa alhainen palkkataso, johon lakolla nyt haetaan ensisijaisesti ratkaisua.

Hän on niin ikään pettynyt valtakunnansovittelijan ehdottamaan ratkaisuun, joka hänen mukaansa toisi jopa heikennyksiä työolosuhteisiin.

”Siinä ei ollut mitään, mikä ratkaisisi tämän hoitajapulan.”

Suomi käyttää hyvinvointipalveluihin hänen mukaansa edelleen huomattavasti vähemmän rahaa kuin verrokkimaat.

Hoitajien palkat ovat Paavolan mukaan myös heikkoja sekä työn vaativuuteen että esimerkiksi saman koulutusasteen vaativien miesvaltaisten alojen palkkoihin verrattuna.

Veronmaksajilla riittäisi hänen mukaansa halua hoitajien palkkojen nostamiseksi, joten katse kääntyy poliittisten päättäjien puoleen.

”Ratkaisun avaimet ovat kieltämättä maamme hallituksella, sillä se hoitaa lopulta hyvinvointialueiden rahoituksen. Palkkaohjelma on hallituksen vastuulla. Sen on osoitettava sille rahoitusta. Se on sanottu alusta pitäen.”