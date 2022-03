Näin lakko vaikuttaa Taysiin: sadat potilaat jäämässä vuodeosastoilla ilman suojelutyötä, kolme sairaalaa suljetaan – Johtajaylilääkäri: ”Tilanne näyttää hyvin vakavalta”

Pirkanmaalla noin 400 potilasta on tällä hetkellä sellaisilla osastoilla, jossa ei voida toteuttaa ainakaan lakon alussa lainkaan suojelutyötä.

Aamulehti

Hoitajien ammattijärjestöjen Tehyn ja Superin lakko alkaa huomenna perjantaina aamukuudelta, ja se vaikuttaa myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaan.

Alkava lakko koskee koko Suomessa 25 000:ta hoitajaa, kuutta sairaanhoitopiiriä, ja niiden yhteistyökumppaneita. Mikäli sopua ei synny, lakko laajenee 13 sairaanhoitopiiriin ja 40 000 hoitajaan pääsiäisenä.

Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand kertoo, miten huomenna alkava lakko vaikuttaa Taysin toimintaan. ”Tilanne näyttää huomisen suhteen hyvin vakavalta. Emme pysty ainakaan lakon alkuvaiheessa toteuttamaan ollenkaan kiireistä hoitoa, vaan joudumme keskittymään ainoastaan päivystyshoitoon”, Sand sanoo.

Päivystyshoidolla tarkoitetaan välitöntä hoitoa, johon hakeudutaan ilman ajanvarausta. Kiireellistä hoitoa on esimerkiksi syövän hoito, joka pitää pystyä toteuttamaan noin kuukauden sisällä. ”Palvelut tulevat ontumaan perjantaina, viikonloppuna ja varmasti vielä ensi viikollakin. Toivomme, että pystymme lisäämään kiireistä hoitoa, kun tilanne asettuu.”

Vuodeosastoilla satoja potilaita

Sandin mukaan palvelujärjestelmä on jo ennestään hyvin kuormittunut koronaepidemian ja hoitajapulan vuoksi.

”Meillä on vuodeosastot täynnä niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon puolella. Tämän hetken arvion mukaan Taysin sairaaloissa toistakymmentä vuodeosastoa on jäämässä kokonaan vaille suojelutyötä.”

Vaikka potilaiden sisälle ottamista on jo rajattu ja rajataan entisestään, tällä hetkellä ollaan Sandin arvion mukaan tilanteessa, jossa noin 400 potilasta on sellaisilla osastoilla, jossa ei voida toteuttaa lainkaan suojelutyötä. ”Käytännössä on erittäin huonot edellytykset hoitaa tai siirtää potilaita”, Sand sanoo.

Kolme sairaalaa ajetaan alas

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella suljetaan kokonaisia sairaaloita suojelutyön ulkopuolelle.

Sand kertoo, että Tays Valkeakosken, Tays Sastamalan ja Tays Hatanpään toiminta ajetaan kokonaan alas. Esimerkiksi Valkeakosken yhteispäivystys sulkeutuu kokonaan. ”Vakavammissa tapaturmissa pitää tulla suoraan Taysiin. Tämä tarkoittaa, että Taysin päivystys tulee ruuhkautumaan todella pahasti ja hoitoonpääsyajat tulevat venymään merkittävästi.”

Valkeakosken, Sastamalan ja Hatanpään vuodeosastoilla on tällä hetkellä noin 190 potilasta. Heistä osa saadaan Sandin mukaan kotiutettua tai siirrettyä muualle, mutta muiden osalta järjestelyt ovat yhä kesken.

Tämä on päivittyvä uutinen.