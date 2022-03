Pirkkalaan rakennetaan uusi kampus 45 miljoonalla eurolla – Tätä kaikkea tulee jopa 1500 hengen tiloihin

Pirkkala-kampuksen kahdeksasta osasta kahden kehikko on pystyssä ja lisää nousee koko ajan. Opetus- ja kulttuuritoiminnat yhdistävä rakennus on valmis vuonna 2024.

Opetus- ja kulttuuritoiminnat yhdistävällä Pirkkala-kampuksella on menossa tällä hetkellä runkoasennukset. Rungosta on pystyssä noin neljäsosa. Moniosaiseen rakennukseen tulee kahdeksan osaa, joista kahden runko on nyt pystyssä.