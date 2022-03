Valkeakoski lupaa 100 euron palkkion vinkistä, jonka avulla hoitajalle löytyy kesäsijainen – työpaikkoihin on hakijoita vähän tai ei ollenkaan

Kesävinkkipalkkiota kokeillaan keinona saada sijaisia tehtäviin, joita koettelee pahin pula ammattiosaajista.

Valkeakoski houkuttelee nyt myös henkilökuntaansa katsastamaan tuttujaan tällä silmällä: saisiko jostakusta kaupungin kipeästi tarvitsemaa kesätyövoimaa? Olisiko siellä vapaa sairaanhoitaja, hoitaja, lääkäri tai siivous- ja ruokapalveluosaaja tai mahdollisesti suun terveydenhuollon ammattilainen? Porkkanaksi vinkkaajalle on päätetty sadan euron suuruinen kesävinkkipalkkio.

Satasen kertapalkkion saa se, kenen vinkki johtaa kesäsijaisen palkkaamiseen pahiten työvoimapulasta kärsiville aloille. Vinkkipalkkion on ansainnut, jos vinkin ansiosta saadaan sosiaali- ja terveyskeskukseen sijainen. Samaa koskee terveyskeskussairalan siivous- ja ruokapalvelutyöntekijöiden sijaisia. Näiden ammattihenkilöiden saaminen töihin kaupungin henkilöstön loma-ajaksi on kaikkein vaikeinta.

Vinkkipalkkiot tulevat maksuun lomakauden lopussa. Vinkki pitää antaa kesäkuun alkuun mennessä. Toisaalta kesälomasijaiselle on luvassa 200 euron kertapalkkio työssäolokuukaudelta, jos hän tulee vinkkipalkkion yhteydessä mainittuihin tehtäviin. Sijaisen kertapalkkio per työssäolokuukausi koskee kesälomakautta eli aikaa toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Hakijapula vaikeutui nopeasti

Asiasta päätti Valkeakosken kaupunginhallitus viime viikolla. Samalla päätettiin menettelystä, jolla yritetään saada sosiaali- ja terveyskeskuksen vakituisia paikkoja täytetyiksi.

Viimeistään kesäkuun alussa sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluksessa tai terveyskeskussairaalan siivouksessa ja ruokapalveluissa aloittaville taataan vähintään kymmenen työpäivän verran palkallista hengähdystä töistä. Sama koskee jo palveluksessa olevia samojen ammattiryhmien edustajia, jos heidän lomakertymänsä muuten lyhyen palvelusuhteen vuoksi jäisi alle kymmeneen työpäivään.

Taustalla on nopeasti vaikeutunut sosiaali- ja terveyskeskuksen hakijapula. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita vakituisiin työsuhteisiin on vähän tai ei ollenkaan ja sijaisten saanti kesäkaudelle on näyttänyt vaikealta.