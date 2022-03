Nokian Renkaiden tehtaan edessä järjestetään tänään mielenosoitus Nokialla – ”Sydämemme on särkynyt”

Mielenosoituksen järjestäjä sanoo ymmärtävänsä jollain tasolla Nokian Renkaiden tilannetta, mutta sitä ei voi verrata siihen, että Ukrainassa ihmiset kuolevat.

Nokian Renkaiden toimipisteen edessä Nokialla järjestetään mielenosoitus torstaina 24. maaliskuuta. Järjestänä on Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry.

Yhdistys tiedottaa mielenosoituksesta Ukrainians of Tampere -nimisellä Facebook-sivulla.

Anna-Mariia Stadnyk Tampereen ukrainalaisten yhdistyksestä Suomessa on yksi mielenosoituksen organisaattoreista.

”Sydämemme on särkynyt, kun ymmärrämme, että täällä Tampereella autamme pakolaisia, jotka pakenevat pommitetuista kaupungeista. Ja vain vähän matkan päässä on yritys, joka maksaa veroja Venäjälle ja sillä tavoin rahoittaa sotaa. Olemme surullisia että tällä yrityksellä on nämä siteet ja se on meille ja koko Ukrainalle tuhoisaa”, Stadnyk sanoo puhelimeen.

Stadnyk sanoo yhdistyksen tukevan tilanteessa Ukrainan virallista kantaa, jota tehdään nyt näkyväksi mielenosoituksen avulla. Hän viittaa myös Ukrainan Suomen-suurlähettilään Olga Dibrovan avoimeen kirjeeseen, jossa hän kannusti Nokian renkaita katkaisemaan kaikki liiketoiminnalliset siteensä Venäjän kanssa.

Nokian Renkaiden tehdas on keskellä kaupunkia Nokialla.

Mielenosoitus aiotaan Stadnykin mukaan järjestää tarkoituksella päivällä kello 13. ”Järjestämme sen työpäivän aikana, jotta yrityksen johto ja henkilökunta voivat nähdä toimintamme.”

Odotatteko mielenosoitukseen paljon osallistujia?

”Rehellisesti sanoen ymmärrämme, että tapahtuma on keskellä työpäivää ja on hankala saada ihmisiä kokoon erityisesti Nokialle. Mutta silti yritämme.”

Ajatuksena on Stadnykin mukaan pitää mielenosoitus nyt, kun aiheesta kirjoitetaan suomalaisissa tiedotusvälineissä.

Stadnyk sanoo joiltain osin ymmärtävänsä Nokian Renkaiden tilannetta, mutta sitä ei voi verratakaan siihen mitä Ukrainassa tapahtuu.

”Jollain tasolla voin ymmärtää sen problematiikan, että Venäjältä lähteminen voi olla vahingollista yrityksen taloudelliselle tilanteelle. En voi verrata sitä siihen tosiasiaan, että nyt Ukrainassa ihmiset kuolevat. Heidän on pakko haudata naapureitaan. Suurten pommitusten alla edes sitä ei ole mahdollista hoitaa, joten he hautaavat ihmisiä naapurustoonsa. Lapset näkevät tämän kaiken ja myös lapsia kuolee. Tämä on kaikkein tärkein asia, jota me ukrainalaisina ajattelemme nyt”, Stadnyk sanoo.

Yleisesti ottaen ukrainalaiset ovat Stadnykin mukaan hyvin iloisia Suomen suhtautumisesta Ukrainan tilanteeseen ja tuesta jota ukrainalaiset saavat Suomesta.

”Olemme iloisia tietäessämme, että monet yritykset ovat kokonaan lopettaneet toimintansa Venäjän kanssa.”

Nokian Uutiset tavoitti keskiviikkona Nokian Renkaiden edustajan, mutta yritys ei halunnut kommentoida yhdistyksen mielenosoitusaikeita.