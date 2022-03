Ylöjärvi ja Kangasala valmistautuvat aloittamaan ukrainalaislasten opetuksen – Pulmia aiheuttaa opettajien löytyminen: ”Pyrimme hyödyntämään venäjän kielen taitavia”

Yksi opetuksen järjestämisen haasteista Kangasalla on se, että lapset asuvat ympäri kaupunkia ja ovat hyvin eri ikäisiä. Lisäksi kaupunki ei vielä ole löytänyt ukrainan kielen taitavia opettajia. Ylöjärvellä on sama ongelma.

Muutama Ukrainasta sotaa pannut lapsi on aloitti koulunkäynnin Tampereella maanantaina. Nyt myös muissa Pirkanmaan kunnissa valmistaudutaan opetuksen käynnistämiseen ukrainalaisille.

Kangasalan kaupungin opetuspäällikkö Merja Lehtonen kertoo, että valmistavan opetuksen ryhmä on mahdollista perustaa jo ensi viikolla, viimeistään huhtikuun alussa.

Lehtonen kertoo, että tiedossa on, että kaupungissa on tällä hetkellä seitsemän ukrainalaista peruskouluikäistä lasta, joista yksi on jo aloittanut perusopetuksessa hiihtoloman jälkeen.

Lehtonen kertoo, että kaupunki sai kuuden muun lapsen tiedot viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa. Maanantain ja tiistain aikana kaupunki on kontaktoinut heitä ja selvittänyt heidän toiveitaan opetuksen järjestämisen suhteen.

Lehtonen sanoo, että 1.–2.-luokkalaiset on tarkoitus sijoittaa suomenkielisiin luokkiin, jos se sopii heille. Kolmannesta luokasta ylöspäin oleville on tarkoitus perustaa valmistavan opetuksen ryhmä todennäköisesti Suoraman kouluun.

”Suoraman koulu on paras vaihtoehto, sillä sinne perustetaan valmistavan opetuksen ryhmä ensi syksynä. Kun lapset pääsevät aloittamaan siellä jo nyt, heidän ei tarvitse vaihtaa koulua jälleen ensi syksynä”, Lehtonen perustelee.

Yksi opetuksen järjestämisen haasteista Kangasalla on se, että lapset asuvat ympäri kaupunkia ja ovat hyvin eri ikäisiä. Lapsia saattaa olla myös enemmän kuin toistaiseksi on tiedossa. Lehtonen toivookin, että opetuspalveluihin otettaisiin yhteyttä, jos on jo muuttanut Kangasalle tai tietää olevansa tulossa.

Opettajia kartoitetaan

Kangasalle ei ole vielä palkattu opettajia, jotka toimisivat ukrainalaisten ryhmässä. Lehtonen sanoo, ettei ukrainan kielen taitavia henkilöitä ole toistaiseksi saatu, mutta muita vaihtoehtoja on kartoitettu.

”Ainakin alkuvaiheessa pyrimme hyödyntämään opetuksessa venäjän kielen taitavia henkilöitä, sillä lapset, huoltajat ja opetushenkilöstö pystyvät ilmeisen hyvin kommunikoimaan keskenään venäjäksi.”

Myös Ylöjärvellä on ollut haasteita löytää ukrainan kieltä puhuvia henkilöitä opetustyöhön. Ylöjärven kaupungin sivistysjohtaja Matti Hursti sanoo, että kaupunki on alkuviikon aikana aktiivisesti kartoittanut henkilöitä, jotka taitaisivat englannin ja ukrainan kielen.

Hurstin mukaan kaupungilla on mahdollisuus käynnistää valmistava opetus muutamassa viikossa, mutta ilman kielitaitoista opettajaa se tulee olemaan haastavaa.

Lasten määrä ei tiedossa

Hursti sanoo, että Ylöjärvellä on tällä hetkellä tiedossa, että peruskouluikäisiä ukrainalaisia asuisi Viljakkalassa sekä keskustan alueella muutamia.

”Emme kuitenkaan tiedä tarkasti kuinka paljon lapsia on yhteensä kotimajoituksissa. Olemmekin tätä pohtineet, kuinka saisimme heidät tietoomme. Toivomme, että kaikki rekisteröityisivät, jotta he saisivat palveluita.”

Hursti sanoo, että vielä ei ole varmaa, missä valmistava opetus olisi mahdollista käynnistää. Hursti sanoo, että keskusta-alueen lisäksi opetuksen käynnistäminen Kurussa on mahdollista.

”Ryhmien ei tarvitse myöskään olla suuria. Jo muutamalla oppilaalla pääsemme liikkeelle.”