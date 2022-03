Pirkanmaan puhutuimman saunan siirto etenee aikataulussa, vaikka saunojat eivät haluaisi lähteä Veittijärveltä – perustukset ja yli 60 auton parkkipaikka jo valmiina

Veittijärven saunan siirto järven toiselle puolelle alkaa toukokuun aikana. Saunan siirtämisen taustalla on vuosia kestänyt kiista Kesäniemen alueella asuvien ja saunojien välillä.

Ylöjärven Veittijärven saunan siirto nykyiseltä paikaltaan järven toiselle puolelle etenee aikataulussa. Hankkeen vastaavana mestarina toimiva Sami Peurala kertoo, että perustukset ovat valmiina ja saunan purku nykyisellä paikallaan alkaa toukokuun alussa. Purku ja siirtotyö kestävät noin kaksi viikkoa.

”Saunan pystytys uudelle paikalle alkaa toukokuun puolessa välissä. Tavoitteena on, että vesikatto olisi valmiina kesä-heinäkuun paikkeilla. Milloin sauna on kokonaisuudessaan valmis, on vielä auki”, Peurala sanoo.

Siirron myötä saunan ulkoasu muuttuu jonkin verran. Peurala sanoo, että sen lisäksi, että rakennus saa harjakaton, savusauna siirtyy kolmen metrin päähän yleisestä saunarakennuksesta. Aikaisempaa pidemmän etäisyyden taustalla ovat muuttuneet rakennusmääräykset.

Myös saunan sisäpuolta uudistetaan ainakin kivi- ja levyseinien osalta. Avoinna on vielä se, kuinka paljon saunan sisätiloja uudistetaan. Ylöjärven avantouimareiden hallituksen puheenjohtajan Kimmo Itvolan mukaan tavoitteena on ylläpitää mahdollisimman paljon vanhaa, mutta silloin korjataan, kun on tarvetta.

”Rakennamme myös uuden laiturin, sillä nykyinen on elinkaarensa päässä. Se, millainen uudesta laiturista tulee, riippuu rannan pohjasta. Samaa tyyliä kuitenkin haetaan kuin vanhassa”, Itvola kertoo.

Saunan läheisyyteen on rakennettu myös 63 auton pysäköintialue, joka on tarkoitettu kaikille virkistysalueella liikkuville.

Saunojat eivät haluaisi siirtyä

Veittijärven saunan siirto nykyiseltä paikaltaan vastarannalle on useamman vuoden väännön tulos. Asiaa on puitu paitsi Ylöjärven ympäristölautakunnassa, myös Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa.

Elokuussa 2021 Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi saunan siirtämistä koskevan aiesopimuksen.

Vaikka saunalle löytyi paikka vastarannalta, Ylöjärven avantouimarit eivät haluasi lähteä nykyiseltä paikaltaan. ”Emme kuitenkaan voi sille mitään, että siirto on väistämätön”, Itvola toteaa.

Hänen mukaansa saunan siirtoon liittyen löytyy myös hyviä puolia. Hän sanoo, että tilojen uudistaminen ja uusi paikoitusalue ovat positiivisia muutoksia.

”Lisäksi toivomme, että siirron myötä pääsisimme eroon myös öljylämmityksestä. Se olisi hyvä asia.”